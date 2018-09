Comer laticínios todos os dias pode reduzir risco de doença cardíaca, de acordo com estudo

Consumir três porções de laticínios está associado a taxas baixas de doenças cardíacas, diz pesquisa. Foto: pixabay/lee_2

Comer três porções de laticínios por dia pode diminuir sua chance de sofrer um ataque cardíaco ou um derrame. Isso é o que releva um estudo realizado pela McMaster University, no Canadá. A pesquisa avaliou 136.384 pessoas, com idade entre 35 e 70 anos, em 21 países do mundo. Os participantes foram analisados por quase dez anos.

De acordo com o estudo, três porções de laticínios por dia podem ser: um copo de leite, uma xícara de iogurte e uma fatia de 15 gramas de queijo ou uma colher de chá de manteiga. “Nossas descobertas sustentam que o consumo de produtos lácteos pode ser benéfico para evitar a mortalidade e doenças cardiovasculares, especialmente em países de baixa renda”, afirma Mahshid Dehghan, autor da pesquisa.

Estudo revela que consumo de laticínios é maior na América do Norte e Europa. Foto: pixabay/lmoflow

O consumo de laticínios foi maior na América do Norte e Europa, com mais de quatro porções por dia, e menor no sul e sudeste da Ásia e países africanos, com menos de uma porção diária. Os pesquisadores que conduziram o estudo concluíram que o consumo de produtos lácteos não deve ser desencorajado em países de baixa renda e renda média.

A pesquisa separou os participantes em quatro categorias: sem laticínios, menos de uma porção por dia, de uma a duas, e aqueles que consumiam mais. Em comparação com o grupo sem ingestão, o grupo que se alimentou mais apresentou menores taxas de mortalidade cardiovascular e de acidente vascular cerebral.