Com nova data, Dia Mundial da Obesidade traz ações de conscientização em SP

No Brasil, cerca de 41 milhões de pessoas são obesas; doença é fator de risco para problemas cardíacos e diabete. Foto: M. Spencer Green/AP Photo

O Dia Mundial da Obesidade, antes celebrado em 11 de outubro, passou a ter uma nova data a partir deste ano: 4 de março. Com essa mudança, a Federação Mundial da Obesidade pretende alinhar em um mesmo dia outras atividades ao redor do mundo, como a Semana Nacional de Cuidados com a Obesidade que ocorre de 1º a 7 de março.

A data unificada tem como objetivo aumentar a conscientização sobre uma doença que afeta quase 20% dos brasileiros, o que representa mais de 41 milhões de pessoas. No mundo, estima-se que haja mais de um bilhão de adultos acima do peso, sendo que 500 milhões são considerados obesos. A enfermidade é fator de risco para doenças cardiovaculares, diabete, aumento da pressão arterial e apneia do sono, por exemplo.

Outros propósitos da ação são encorajar pessoas a espalharem essas informações, melhorar políticas públicas de saúde e compartilhar boas experiências e práticas em todo o mundo. Como parte desses esforços, especialistas vão oferecer exames gratuitos e estarão disponíveis para tirar dúvidas em pelo menos dois pontos da cidade de São Paulo.

Orientações sobre obesidade

No dia 2 de março, médicos e enfermeiros voluntários da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEM-SP) vão orientar as pessoas que passarem pela estação Santa Cruz do Metrô entre 10h e 14h.

Além de falarem sobre prevenção e tratamento da obesidade, os agentes de saúde disponibilizarão o cálculo do índice de massa corpórea e medição da circunferência abdominal. Esse último parâmetro é importante para definir se uma pessoa precisa ou não emagrecer. Para homens, o ideal é que a medida esteja entre 90 e 96 centímetros; para mulheres, entre 80 e 84 centímetros.

"A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, recidivante e com várias comorbidades associadas. É preciso que as pessoas busquem cada vez mais informação para entender a importância na prevenção e no tratamento desta doença", explica o endocrinologista Sergio Setsuo Maeda, presidente da SBEM-SP e um dos responsáveis pela ação.

Campanha com Leandro Hassum

Já a campanha Saúde Não Se Pesa, organizada desde 2016 pela Novo Nordisk em conjunto com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), vai oferecer gratuitamente o exame de bioimpedância no Shopping Eldorado entre os dias 4 e 7 de março, das 11h às 20h. O exame analisa a composição corporal e indica a quantidade aproximada de massa magra (músculo), água corporal e gordura contida no corpo.

Na ocasião, nutricionistas estarão disponíveis para orientar a população sobre obesidade, inclusive incentivando a busca por um médico em caso de diagnóstico da doença. O primeiro dia da ação também contará com a participação do ator e humorista Leandro Hassum, que apoia a campanha. O artista perdeu mais de 60 quilos após fazer uma cirurgia bariátrica após chegar a pesar 150 quilos. Em 2017, ele afirmou que recorreu ao procedimento por medo de morrer. Veja o relato completo aqui.

No ano passado, em evento promovido pela Saúde Não Se Pesa, o ator afirmou que, para as pessoas obesas, a comida é como um vício, uma muleta. "Em muitos momentos da minha vida, que eu tenho vontade de comer, eu continuo olhando para a comida com o mesmo desejo que um alcoólatra olha para o copo de cerveja, mas hoje eu tenho um limitador. A gente tem de ser vigilante", disse.