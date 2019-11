Com ioga e alongamento, ação no Ibirapuera alerta sobre saúde do coração

Parque Ibirapuera é ponto de encontro para prática de atividades física e relaxamento. Foto: Rafael Arbex/Estadão

Para manter a boa saúde do coração, é importante praticar atividades físicas e fazer, com alguma periodicidade, exames que avaliam índices importantes, como o de pressão arterial e glicemia (nível de açúcar no sangue). No próximo domingo, 17, o público terá essa oportunidade na ação Bate Coração, que ocorre no Parque Ibirapuera.

Em sua décima edição, a iniciativa do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam) é totalmente gratuita. O objetivo é conscientizar a comunidade sobre a existência e a prevenção dos fatores de risco relacionados a doenças cardiovasculares e à morte súbita cardíaca.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os fatores de risco mais importantes, que são comportamentais e podem ser modificados, são dietas inadequadas, sedentarismo, tabagismo e consumo nocivo de bebida alcoólica.

Um estilo de vida pouco saudável pode desencadear pressão arterial alta, hiperglicemia, colesterol alto, sobrepeso e obesidade. Todas essas condições compromentem o funcionamento normal dos vasos sanguíneos e são uma porta de entrada para enfermidades cardíacas.

No dia do evento Bate Coração, profissionais da saúde vão oferecer teste de glicemia e de bioimpedância (que mede composição corporal), aferição da pressão arterial, avaliação do índice de massa corpórea (IMC) e treinamento básico de reanimação cardiopulmonar. Prática de ioga e alongamento também serão realizados e haverá uma caminhada para quem se animar ainda mais.

Serviço

10ª ação Bate Coração do Cejam

Data: 17 de novembro de 2019

Horário: 8h às 16h30

Local: Parque do Ibirapuera - Arena da Ponte de Ferro