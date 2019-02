Chocolate 'anti-TPM' promete reduzir os sintomas da Tensão Pré-Menstrual

Chocolate 'anti-TPM' está sendo estudado e depende de aprovação para começar a ser produzido. Foto: Pixabay

A adoração das mulheres pelo chocolate ao leite, chocolate branco, crocante, com passas e afins, sobretudo durante a chamada Tensão Pré-Menstrual, é muito conhecida. Há quem diga que não há remédio para TPM melhor do que um bom pedaço do doce.

Mas, um estudo realizado pela nutricionista Aline Quissak vai além das suspeitas e descobre que o chocolate, aliado a outros ingredientes, pode mesmo auxiliar a reduzir os sintomas da TPM.

"Para chegar a essa fórmula, foi necessário estudar até que ponto a TPM é normal ou se apenas estamos acostumados com ela. Normal é passar pelo ciclo de hormônios e ter a descamação do útero, passando por momentos emocionais diferentes, e isso é belo. O que não é normal é atrapalhar sua vida social pela oscilação de humor e alta irritabilidade, ou de te atrapalhar no trabalho a sua produtividade, ou você ser julgada por isso: 'Ah, ela está de TPM'. O descontrole seja de atitudes pelo humor ou na comida (apetite exagerado) não é normal", avalia a criadora do bombom anti-TPM.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a Tensão Pré-Menstrual é a vilã na vida de 70% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva. Estudos indicam que são mais de duzentos sintomas físicos e emocionais que podem surgir nesse período, tais como: cólicas, insônia, irritabilidade, inchaço, dor de cabeça e, é claro, a compulsão alimentar.

Chocolate pretende reduzir os sintomas de TPM

A nutricionista Aline Quissak afirma que descobriu uma combinação de ingredientes para chegar a um produto que realmente reduza os sintomas da TPM. "Em meio a uma pesquisa sobre estresse e ansiedade, chamada Mood and Food, fui analisando o efeito do chocolate 70% nos sintomas da TPM. O problema é que ele sozinho não melhorava significativamente os principais sintomas. Foi então que comecei a estudar os hormônios femininos e relacioná-los aos nutrientes de outros alimentos, como o morango, a linhaça, o mel e algumas outras ervas medicinais. Elas separadas também tinham um efeito cientificamente relevante. Mas quando resolvi unir tudo isso em um chocolate, os resultados nos hormônios femininos, na oscilação de humor, choros, irritabilidade, apetite aumentado, vontade exagerada de doces, foram surpreendentes", explica.

O chocolate elaborado pela nutricionista tem uma combinação de ingredientes naturais que atuam no equilíbrio da progesterona e estrogênio. Os sintomas de TPM são amenizados, na medida em que ajuda o corpo feminino a passar pelo processo natural do ciclo da mulher sem os efeitos indesejáveis que atrapalham a vida social e até mesmo profissional.

O produto é feito com um açúcar especial e não contém gordura hidrogenada, apenas nutrientes das frutas vermelhas, linhaça, vitex, fibras e um complexo de magnésio e vitamina B. O chocolate anti-TPM também promete inibir o desejo de consumir mais doces.

"A ideia é que as mulheres passem pelo período pré-menstrual de forma mais saudável e estando mais felizes, sentindo-se bem, ao invés de interromper um ciclo tão importante fisiologicamente", avalia a pesquisadora.

Para que esteja no mercado, o chocolate anti-TPM precisa passar por regulamentação da Anvisa. "O órgão possui uma regulamentação específica para os chamados alimentos com 'alegação de propriedade funcional', ou seja, aqueles alimentos que possam ter um efeito benéfico na saúde. Todas as pesquisas para garantir a segurança à saúde, comprovar que não há nenhum risco e que ainda tem um efeito medicinal na TPM já foram feitas. Agora, há apenas a espera da formalização da documentação para que ele possa estar disponível para a comercialização", finaliza.