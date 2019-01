Cheirar hambúrguer ou pizza por dois minutos pode te ajudar a resistir a junk food

Cheirar pizza e hamburguer por dois minutos faz você resistir à 'junk food', segundo estudo. Foto: Pixabay

Você é o tipo de pessoa que ‘come com os olhos’? E o que dizer do 'cheiro delicioso’ de batata frita ou um bolo de chocolate? Se você é influenciado pela aparência e o aroma na hora de comer, um estudo publicado no Journal of Marketing Research revela uma técnica para driblar o impulso.

De acordo com a pesquisa, dois minutos de aromatizante podem ajudar a combater a compulsão por alimentos gordurosos. Isso porque o cérebro não diferencia necessariamente a fonte do prazer sensorial. Sendo assim, o principal autor do estudo, o professor Dipayan Biswas, explica: “O perfume ambiente pode ser uma ferramenta poderosa para resistir aos desejos por alimentos indulgentes. De fato, estímulos sensoriais sutis como aromas podem ser mais eficazes em influenciar as escolhas alimentares de crianças e adultos do que políticas restritivas”.

Os cientistas expuseram os participantes do estudo ao aroma de morangos ou maçãs e de biscoitos ou pizza. Aqueles que cheiraram por menos de 30 segundos ficaram mais propensos a comer os alimentos gordurosos. No entanto, se o comportamento de cheirar durasse mais de dois minutos, os participantes escolhiam as frutas para consumo.

Em literaturas anteriores, pesquisadores alegavam que apenas um cheiro de comida frita, hambúrguer ou pizza era suficiente para nos fazer comprar junk food.

Exposição a aromas de alimentos gordurosos por dois minutos pode ajudar a controlar compulsão por junk food. Foto: Pixabay

Segundo o professor Dipayan Biswas, alguns fabricantes de aromas artificiais estão investindo em aromatizadores baseados em alimentos gordurosos.

“Várias empresas estão vendendo diferentes tipos de sprays com aroma de biscoito, por exemplo”, afirma o pesquisador.

Ele acredita que purificadores de ar com aroma de hambúrguer ou doces estimulariam escolhas alimentares mais saudáveis dentro de casa.