Centro de estética oferece procedimentos gratuitos após tratamento contra câncer de mama

Centro de micropigmentação oferece procedimento para mulheres que concluíram tratamento contra de câncer de mama. Foto: Pixabay

Para marcar o Outubro Rosa, campanha anual de conscientização sobre o câncer de mama, o centro de dermopigmentação Lu Make Up lança a ação social ‘Reconstrua sua História’.

O centro, idealizado pela empresária Lu Rodrigues, disponibilizará cem procedimentos gratuitos de micropigmentação para mulheres que já concluíram o tratamento.

A seleção ocorrerá por ordem de inscrição, que deve ser realizada pelo site. Para participar da campanha, é necessária autorização médica.

Todos os anos, o centro de micropigmentação realiza procedimentos gratuitos de reconstrução de aréolas, cicatrizes e sobrancelhas em prol ao Outubro Rosa.

Por meio da hashtag #ReconstruaSuaHistoria, uma rede de pessoas foi convidada a espalhar a iniciativa com o intuito de chegar a quem não teria acesso a um procedimento como esse e que tenha vencido o câncer.

"Essa luta não termina com a conclusão do tratamento. Muitas vezes, essas mulheres precisam passar por uma cirurgia de retirada de mama, a mastectomia, em decorrência do tratamento. Algumas delas colocam a prótese de silicone depois disso, reconstruindo o seio, mas a aréola não é refeita", explica Lu Rodrigues.

A micropigmentação em aréola consiste em um desenho feito à mão na mama. Depois, utiliza-se uma técnica de maquiagem de longa duração.