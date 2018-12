Ceia pet: aprenda a fazer deliciosas receitas saudáveis para este Natal

Os pets já fazem parte da nossa família. Foto: Pixabay

Imagina a cena: você e seus familiares estão sentados para degustar as guloseimas e pratos maravilhosos na noite de Natal. Ao olhar para o lado, se depara com o seu pet fazendo uma carinha como se pedisse para comer junto. Não dá para resistir, não é?

Muita gente acaba dando alimentos impróprios para os cães, como panetones, doces e outros produtos. Os que contém açúcares, por exemplos, podem ser extremamente danosos para a saúde dos animais.

De acordo com a veterinária Carla Maion, supervisora Pet Nutri, alguns alimentos podem fazer mal. "Ocorre que muitos alimentos comuns nesta data do ano são prejudiciais aos nossos pets como: doces, castanhas, uvas (naturais ou passas), chocolate, bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos. Quando a casa está cheia de amigos e familiares e o pet insiste em pedir ou espera que algo caia ao chão, risco da ingestão é alto", explica.

Algumas empresas preparam alimentos como panetones e comidinhas caseiras para similar nossa ceia para os pets, com produtos seguros. Mas e se você pudesse produzir em casa mesmo? Por isso, a especialista em nutrição animal Carla Maion preparou duas receitas para você. Confira:

Biscoito Natalino

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral

1/2 xícara (chá) de aveia em flocos finos

1/2 xícara (chá) de farelo de aveia

1 colher (chá) de canela em pó

2 bananas ou 2 maçãs (sem casca e sem sementes)

1 ovo

1/4 de xícara de mel ou melado de cana

Preparo: Misture os ingredientes secos; rale a maçã ou amasse a banana e adicione aos secos; misture os demais ingredientes úmidos e amasse até formar uma massa homogênea; abra com um rolo e deixe numa espessura de 0,5 cm; corte usando cortadores temáticos de Natal e leve ao forno preaquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Espere esfriar e ofereça 1 a 2 unidades por dia e armazene em local seco, fresco e protegido de vetores.

Chips de Batata Doce e Inhame

Ingredientes:

1 batata doce com casca

1 inhame sem casca.

Óleo de coco

Preparo: Lave bem a batata doce e o inhame. Passe os dois no ralador de chips e coloque de molho na água com gelo por cerca de 20 minutos. Unte a assadeira com o óleo de coco e preaqueça o forno a 180ºC. Seque bem a batata e o inhame. Coloque para assar por 10 minutos na mesma temperatura (180ºC). Retire do forno, vire a batata e o inhame, asse por mais 10 minutos. Espere esfriar e coloque em um potinho bem vedado, em temperatura ambiente, longe do sol. Isso fará com que dure pelo menos 5 dias e manterá tudo fresquinho e crocante. Lembre-se petiscos devem ser oferecidos com moderação.