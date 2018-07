Casa de pães de queijo lança sabores fit com alta taxa de proteína e poucas calorias

O sabor fit salgado é de frango caprese Foto: Reprodução/ Instagram

Para quem faz dieta é difícil comer fora de casa. Há poucas opções de comidas saudáveis, mas a pior parte são as tentações. Rafael Cordeiro, dono do O Melhor Pão de Queijo do Mundo, conta que foi esse o motivo que o levou a criar pães de queijo fit.

A casa, localizada nos Jardins, é conhecida pelos salgados recheados e pelas taças de chocolate mas, na opinião de Rafael, faltavam produtos que atendessem a demanda de pessoas que fazem dieta. “A gente sempre gostou de academia e a gente sentiu falta desse produto. Um produto sem glúten, sem lactose, com baixa caloria, alto valor proteico. A gente queria que fosse uma alternativa para quem faz dieta, pra quem malha”, explica.

Em parceria com o casal fit Frango com Batata Doce, foram criados dois sabores. O salgado, de frango caprese e o doce, que é sem açúcar, de chocolate belga com banana. O diferencial do pão de queijo, além do recheio, é a massa. “O pão de queijo é super leve, o tamanho grande tem 90 calorias, 10 g de proteína cada pão de queijo, é bem difícil de achar uma tacha tão alta de proteína no pão de queijo. Ele é sem glúten e sem lactose, como eu te falei, e multigrãos também. Ele não é integral porque não existe polvilho integral”, diz Cordeiro.

Os sabores fit foram criados pelo casal de blogueiros Frango com Batata Doce Foto: Reprodução/ Instagram

Sem dieta. Para quem não se importa com as calorias, O Melhor Pão de Queijo do Mundo tem várias opções de recheios na massa normal, como hamburger, carne seca com banana caramelizada e purê de mandioquinha, salmão defumado com cream cheese e outros.

A casa também é conhecida pelas suas taças, como a de Kinder, feita de mousse de leite condensado, sorvete de creme, chocolate branco e belga. Outra opção é a de M&Ms com cookies.

As taças também são marca registrada da casa Foto: Reprodução/ Instagram

Preço. Os pães de queijo tradicionais custam R$ 4,90, enquanto os recheados são a partir de R$ 7,90. Os sabores fit tem custo mais elevado: o salgado R$ 12,90 e o doce R$ 14,90.