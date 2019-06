Cansaço, irritabilidade e 'baixo-astral' podem estar associados à alimentação

Alguns alimentos saborosos como milho, laranja, peixe e chocolate são capazes de melhorar o humor. Foto: Pixabay

Os especialistas sempre dizem que o segredo para uma boa dieta é o equilíbrio. E normalmente os alimentos considerados mais calóricos, como chocolate e banana, por exemplo, ficam de fora. Porém, cientistas estão descobrindo que alguns alimentos saborosos têm a capacidade de proporcionar o alívio de alguns sintomas, como irritabilidade, cansaço e o 'baixo-astral'.

Ilana Elman Grinberg é pós-doutoranda em nutrição pelo Hospital Israelita Albert Einstein e explica que a ingestão de determinadas substâncias presentes em alguns alimentos, como potássio, vitamina C, cálcio, vitaminas do complexo B, magnésio e selênio, por exemplo, podem auxiliar na redução do estresse e ocasionar a sensação de bem-estar. "Além desses benefícios citados, grande parte desses nutrientes conta com diversos auxiliadores para o sistema imunológico, renovação celular e produção de energia corpórea", afirma a pesquisadora.

O umami, considerado o quinto gosto básico do paladar humano, também entra para a lista daqueles capazes de melhorar o humor do indivíduo, como esclarece a pesquisadora Ilana Elman Grinberg: "O aminoácido glutamato é um dos responsáveis pela sensibilidade ao umami e ele pode ser encontrado de forma natural em alimentos como carne, peixe, queijo, tomate e ovo".

Outro segredo para melhorar o humor com a alimentação é a variedade e a adição de alimentos saudáveis, como hortaliças. "Entre outros benefícios, o consumo de hortaliças de forma adequada contribui para o bom funcionamento do organismo, fato que pode aliviar a tensão", revela a especialista.

Cinco alimentos que podem melhorar seu humor

Laranja: Uma das frutas mais encontradas no Brasil durante todo o ano, a laranja é rica em vitamina C, substância que possui efeito anticatabólico, fundamental para os praticantes de atividade física.

Milho: Assado, cozido ou refogado, o milho é rico em magnésio, substância que ajuda no relaxamento muscular, auxiliando no combate ao estresse.

Chocolate: Quando o mau humor chega, um dos queridinhos para espantá-lo é o chocolate. "O aminoácido triptofano, presente no chocolate, serve como produto de base para a serotonina, que tem ação no sistema nervoso central, resultando na sensação de bem-estar e melhorando o humor", acrescenta a especialista em nutrição Ilana Elman Gringerg.

Peixe: Muitos peixes são ricos em ômega 3, substância que auxilia na melhora da memória, além de atuar no organismo em diferentes tecidos. Outro benefício dos peixes é a riqueza de vitaminas B2, B6 e B12.

Banana: Por ser um alimento com carboidratos, a fruta auxilia na produção de serotonina, além de contar com vitamina B6, importante na condução dos impulsos nervosos. A banana ainda contém sais minerais como potássio, magnésio e fósforo, que auxiliam na prática de atividade física.

Umami: É o quinto gosto básico do paladar humano, descoberto em 1908 pelo cientista japonês Kikunae Ikeda. Foi reconhecido cientificamente no ano 2000, quando pesquisadores da Universidade de Miami constataram a existência de receptores específicos para este gosto nas papilas gustativas. O aminoácido ácido glutâmico e os nucleotídeos inosinato e guanilato são as principais substâncias umami. As duas principais características do umami são o aumento da salivação e a continuidade do gosto por alguns minutos após a ingestão do alimento.