Campanha ensina a identificar sinais do câncer de mama com uma foto de limões

Limões ilustram sintomas do câncer de mama Foto: Reprodução/Facebook KnowYourLemons

O autoexame das mamas traz dúvidas para muitas mulheres. Pode ser difícil diferenciar o que deve ser considerado um sinal de alerta e o que é normal.

Para facilitar esse processo, a designer Corrine Beaumont, que perdeu ambas as avós para o câncer de mama, criou a campanha 'Know your lemons' - conheça seus limões. A ideia é mostrar visualmente alguns dos sinais da doença.

É importante ressaltar que o caroço, sintoma mais comum e muitas vezes o único , não é visível. Por isso, o autoexame continua sendo essencial. No entanto, a imagem ajuda a identificar quando algum sinal visível deve acender o sinal de alerta.

A foto indica as seguintes características que devem ser investigadas (começando pelo canto superior esquerdo e terminando no inferior direito, na imagem):

Endurecimento/sentir uma região de massa mais densa; Região afundada; Machucados na pele; Vermelhidão ou área quente; Fuidos incomuns ou novos; 'Covinhas'; Área inchada; Veia sobressalente; Mamilo retraído; Mudança no tamanho ou formato do seio; Pele parecida com casca de laranja; Caroço escondido - um caroço canceroso costuma ser duro e não se move, como uma semente de limão. (Clique na imagem abaixo para vê-la ampliada no Facebook da campanha).

A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos de idade. O autoexame, no entanto, deve ser realizado regularmente. Sempre que desconfiar de um sintoma, a mulher deve procurar um médico.