Campanha busca incentivar diabéticas a cuidar da saúde durante quarentena

Projeto será lançado no dia 15 de abril e conta com entrevistas e conteúdos informativos Foto: Pixabay

Por fazer parte do grupo de risco para o novo coronavírus, tem sido recomendado que pessoas com diabete sigam à risca as recomendações de organizações da área de saúde. Nesse sentido, a iniciativa Mulheres & Diabetes será lançada para auxiliar mulheres diabéticas a manter uma boa saúde física e mental.

O projeto foi desenvolvido Fabiana Couto, que faz parte do Movimento Divabética, criado em 2017 e que tem como objetivo reforçar a autoestima e autoconfiança de pessoas com diabete. A campanha, que tem como objetivo motivar mulheres durante a quarentena, será lançada nesta quarta-feira, 15, às 9h.

Ela contará com 14 entrevistas com mulheres diabéticas e seus familiares, nas quais darão depoimentos e falarão sobre o processo de aceitação ligado à doença e as formas positivas encontradas pelas entrevistadas para lidar com ela no dia a dia.

Além disso, serão realizadas, nas próximas cinco semanas, lives nas redes sociais do movimento, que terão conteúdo educativo e informativo sobre a doença, e disponibilização de apoio emocional para quem precisar. Uma segunda parte da campanha, prevista para novembro de 2020, contará com a divulgação de um ensaio fotográfico com as entrevistadas, que será exposto na estação Tatuapé do metrô de São Paulo.

“Sentimos que durante o isolamento, as pessoas com diabetes tendem a agravar quadros de depressão e o descontrole da glicemia por não realizarem a atividade física e terem mais dificuldade com a alimentação. Por isso, esta iniciativa é tão importante em motivá-las a se cuidarem neste momento tão complicado a todos”, comenta Fabiana Couto

