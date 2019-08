Campanha alerta sobre diagnóstico precoce da esclerose múltipla

A ressonância magnética é um exame-chave para o diagnóstico da esclerose múltipla. Foto: jarmoluk/Pixabay

A esclerose múltipla (EM) é uma doença cercada de estigmas e preconceitos e é por isso que o Agosto Laranja abre espaço para discutir a enfermidade. O objetivo é que as pessoas entendam, de fato, a condição e tenham mais empatia por quem convive com ela.

Uma das ações que vai proporcionar esse conhecimento é um tabuleiro disponibilizado no Shopping Center 3, na Avenida Paulista, nesta sexta-feira, 30.

O jogo simula os sintomas da doença e leva até o diagnóstico de modo lúdico. A proposta de entretenimento requer utilização de habilidade intelectual, boa memória e estratégia de raciocínio.

A ativação, realizada pela farmacêutica Novartis, ocorre no Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla por meio da campanha Diagnóstico na hora certa: os sinais da Esclerose Múltipla não têm hora nem idade para aparecer, descubra como identificá-los.

Demonstração de parte do jogo de tabuleiro que conscientiza sobre esclerose múltipla. Foto: Novartis/Divulgação

Um bônus para quem participar do jogo é receber um código de desconto para usar as bicicletas laranjas do Bike Sampa, com quem a empresa firmou parceria. Os participantes poderão usar o crédito ao longo de setembro.

Sintomas da esclerose múltipla

A doença que afeta atrizes como Claudia Rodrigues e Ana Beatriz Nogueira tem sintomas muitas vezes incompreendidos ou pouco conhecidos. Podem envolver visão turva, alteração do equilíbrio, da coordenação motora, dores e fraqueza muscular, além de formigamento e disfunção cognitiva. São vários sinais e cada pessoa vai manifestar de um jeito diferente.

Estima-se que a doença afete cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo e de 30 mil a 35 mil no Brasil. Devido às complicações que a esclerose múltipla pode trazer, muitas pessoas precisam deixar seus empregos. Uma pesquisa nacional feita com 804 pessoas com EM descobriu que 41% estava desempregada dentro de uma média de oito anos após o início da doença, mesmo com alto nível educacional.

Serviço

Ativação - Dia Nacional de Conscientização de Esclerose Múltipla

Data: sexta-feira, 30 de agosto de 2019

Horário: das 10h às 22h

Local: Shopping Center 3 (Avenida Paulista, 2064, Cerqueira César)