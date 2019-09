Com atividades gratuitas em SP, campanha alerta para doenças respiratórias

Exame para medir função pulmonar e aulas de alongamento, ioga e pilates farão parte do evento no Parque do Ibirapuera. Foto: Werther Santana/Estadão

Respirar é uma ação natural que fazemos sem perceber. Somente quando há alguma dificuldade é que percebemos o quanto ela é importante. Falta de ar pode ser sintoma de diferentes enfermidades crônicas e isso compromete a qualidade de vida nos aspectos social, emocional e físico. A fim de conscientizar as pessoas sobre doenças respiratórias, o Parque do Ibirapuera receberá neste fim de semana a campanha RepirAção, com atividades gratuitas de alongamento, ioga e pilates.

O projeto itinerante começa no parque mais famoso da cidade, no sábado, 14, e domingo, 15, das 9h às 17h. A ação passará por Porto Alegre nos dias 5 e 6 de outubro, no Parque da Marinha, e voltará à área verde paulistana no dia 10 para o encerramento. Mais informações sobre a ação estão disponíveis no site da campanha.

Todas as atividades gratuitas serão acompanhadas por profissionais especializados e haverá ainda a possibilidae de 'doar' ar. Um circuito terá bicicletas estacionárias, conectadas a um gerador, nas quais os participantes poderão pedalar a fim de encher de ar um pulmão inflável de quatro metros de altura.

O montante de ar 'arrecadado' nas três etapas da campanha servirá para encher o último e maior pulmão inflável, de oito metros de altura, que ficará exposto e iluminado na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao portão 10 do Ibirapuera. Durante as três etapas, um painel digital informará, em tempo real, a quantidade de 'ar doado' por paulistanos e porto-alegrenses.

Ver Galeria 7







Número de internados no Brasil com doenças respiratórias é alto O SUS (Sistema Único de Saúde) aponta, de fato, que o nível de internação de brasileiros com doenças respiratórias em estações mais frias é elevado. O outono de 2015, por exemplo, teve 366.733 pacientes internados frente a 333.741 no mesmo período do ano passado. No inverno de 2015, o número foi de 355.720 pessoas contra os 350.223 de 2016. Entenda a seguir por quais motivos este tipo de doença acaba sendo mais comum nos períodos frios do ano.

Foto: Marcio Fernandes / Estadão

Foto: Marcio Fernandes / Estadão

Por que é mais fácil contrair doenças respiratórias infecciosas durante o frio? "Aglomeração de pessoas e temperatura mais baixa com ar seco tendem a produzir uma queda na resposta de defesa do paciente", afirma Fernando Lundgren, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumonia e Tisiologia, que também esclareceu outros pontos acerca do tema.

Foto: gfhjkm123 / Pixabay



Foto: gfhjkm123 / Pixabay

Doenças mais comuns Lundgren cita rinosinusite, laringite, bronquite e pneumonia, tanto como crises de asma, DPOC e Bronquiectasias como doenças mais comuns no tempo frio. Para Colombini, no entanto, é o resfriado quem mais aparece no dia a dia.

Foto: PublicDomainPictures / Pixabay



Foto: PublicDomainPictures / Pixabay

Resfriado é comum "O resfriado é a condição respiratória mais normal. As pessoas podem sofrer inflamação e edemas na mucosa nasal e, eventualmente, esse problema pode evoluir para pneumonia, asma, bronquite", esclarece Colombini. Além do resfriado, sinusite e rinite são quadros médicos corriqueiros.

Foto: Mojpe/Pixabay

Foto: Mojpe/Pixabay

Hidratação é fundamental "Hidratar as vias aéreas é muito importante", diz Colombini. Isso é essencial principalmente para crianças e idosos. Ter as mucosas das vias aéreas hidratadas é fundamental para o organismo funcionar direito. "Evitar contato com pó ou bolor também é recomendado", completa.

Foto: congerdesign/Pixabay

Foto: congerdesign/Pixabay

Lave as mãos Lavar a mão é uma recomendação importante. "Seja com água seja com álcool gel, isso é fundamental", diz Colombini. Na hora de espirrar ou tossir, a prevenção também tem que ser firme: para não propagar bactérias e vírus para outros ambientes, coloque a mão na frente.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABR

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABR

Pouca urbanização e arborização são determinantes No entanto, ele considera que, como o Brasil é um País com estação menos bem definidas, fatores como urbanização e arborização são mais determinantes que em outros lugares. Pela quantidade de poluentes no ar, a grande urbanização e pouca arborização, São Paulo, por exemplo é uma cidade muito propícia a disseminar doenças do tipo.

Foto: Epitacio Pessoa/Estadão

Foto: Epitacio Pessoa/Estadão

Campanha RespirAção

O principal objetivo da campanha é reforçar que a falta de ar não é normal e aumentar a conscientização sobre as doenças respiratórias. A mensagem é que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível.

A falta de ar é um dos principais sintomas de doenças respiratórias crônicas, entre elas asma, doença pulmonar respiratória crônica (DPOC) — popularmente conhecida como enfisema pulmonar ou bronquite crônica — e fibrose pulmonar idiopática (FPI).

A campanha conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia e da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul. A Casa Hunter, Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, Associação Crônicos do Dia a Dia e Muitos Somos Raros também fazem parte da ação.

Serviço

Início da Campanha RespirAção

Data: 14 e 15 de setembro de 2019 (sábado e domingo)

Horário: das 9h às 17h

Local: Ponte Arena de Ferro, portão 10, Parque Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n)

Atividades gratuitas: exame de espirometria e ações de alongamento, ioga e pilates