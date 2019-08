Caminhada em apoio à amamentação ocorre no Parque do Ibirapuera

Caminhada faz parte das ações da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Foto: seeseehundhund/Pixabay

Uma das ações da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que está em curso desde o dia 1º e vai até o dia 7, é uma caminhada no Parque do Ibirapuera. A ação, promovida pelo Hospital e Maternidade Santa Joana, ocorre neste sábado, 3, a partir das 8h30.

O objetivo é promover a importância do envolvimento de todos os familiares no período de aleitamento materno. A proposta vai ao encontro do slogan da campanha deste ano: Capacite os pais e permita a amamentação, agora e no futuro!

As inscrições para a caminhada já estão encerradas, mas quem não conseguiu se cadastrar também pode ir ao local e participar do evento normalmente.

Antes da caminhada, que dura cerca de 30 minutos, haverá entrega de um kit para a atividade e alongamento. No local, uma equipe do hospital estará disponível para tirar dúvidas das famílias presentes sobre o aleitamento.

Em sua nona edição, a iniciativa tem o patrocínio da marca MAM e quem se inscreveu para a caminhada receberá um kit com produtos como potes de armazenamento de leite, absorventes de seios, folhetos e tags informativas e institucionais.

Serviço

9ª Caminhada em Apoio à Amamentação - Hospital e Maternidade Santa Joana

Data: 3 de agosto de 2019 (sábado)

Local: Parque Ibirapuera - entrada pelo portão 10, próximo à Ponte de Ferro

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n

Programação

8h30 às 9h30 - Entrega do Kit Caminhada

9h30 - Alongamento

10h - Início da caminhada

10h30 - Fim da caminhada