Cães cadeirantes invadem o maior cachorródromo da América Latina para dia de brincadeiras

Olívia vai receber outros cães com deficiência para se divertir à beça no maior parque para cachorros da América Latina. Foto: Mariana Camargo

Já ouviu falar em parque de diversões para cães? Sabia que eles podem se adaptar para receber cãezinhos com deficiência? Pois é, o Cachorródromo, maior parque de diversões para pets da América Latina, está realizando uma ação para inclusão e adoção de cãezinhos que precisam de cuidados específicos — os cães com deficiência.

Eles anunciaram que no sábado, 14 de maio, os cães cadeirantes vão invadir o local e brincar muito. A ideia surgiu de Mariana Camargo, tutora de Olívia, uma cachorrinha que tem mobilidade limitada e será uma das anfitriãs do evento, recebendo os amiguinhos no parque.

Quando Olívia ainda era uma bebê, ela caiu e fraturou a coluna. Agora, a golden retriever, que ficou paraplégica com o acidente, vive bem, com o acompanhamento de veterinários. Ela usa uma cadeira de rodas cor de rosa e, segundo a sua tutora, ama brincar.

“Aos três meses, Olívia caiu de uma laje e quebrou a coluna, então seus antigos tutores optaram pela eutanásia. Mas ela foi mandada para uma instituição e lá nós resolvemos adotá-la. Hoje nossa pet tem quatro anos e meio e é super feliz e serelepe”, conta Mariana.

“Quando temos cachorros especiais, temos que ter cuidados um pouco diferentes. É preciso mantê-lo sempre hidratado e fazer exames de rotina a cada seis meses. Também é preciso proteger suas patas em pisos ásperos, para evitar lesões, e manter uma alimentação adequada para que o animal de estimação não tenha excesso de peso, pois isso dificulta a locomoção.”

O evento começa às 10h e além da presença de pets influencers, como é o caso de Olívia, a farra contará com uma piscina gigante, brincadeiras e atividades de agilidade.

Serviço:

Invasão dos cães cadeirantes

Data: 14 de maio

Valor do ingresso: R$ 30 por cão e dá direito a dois adultos acompanhantes

Horários: A partir das 10h

Onde: Cachorródromo — Rua Francisco Duarte, 33. Vila Guilherme, São Paulo.