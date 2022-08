Cachorródromo realiza evento dedicado a adoção de cães especiais e sem raça definida neste sábado

Cachorródromo promove o evento 'Invasão dos SRD' Foto: Instagram/@cachorrodromo

Ter um cachorro é sempre muito bom. Cães são sinônimo de amor e são sinceros em sua forma de expressar carinho. Pensando nisso, o Cachorródromo, maior parque indoor da América Latina para cães, promoverá no dia 6 de agosto o evento Invasão dos SRD, em referência aos cachorros mestiços de duas ou mais raças, popularmente conhecidos como vira-latas, para incentivar a adoção desses bichinhos.

"Continuamos nossa campanha de adoção de cães para incentivar o acolhimento destes pets. Para nós do Cachorródromo é importante apoiar estas causas, ainda mais se tratando de pets que buscam por um lar”, ressalta Karen Fujiwara, fundadora do Cachorródromo.

O evento, que acontece em parceria com as instituições ONG Pet Sem Fronteiras e a Cãodeirante, reunirá tutores e futuros adotantes que encontrarão produtos para seus pets como camas, roupas e assessórios. Os visitantes poderão aproveitar o espaço para brincar com seus bichinhos. O ingresso antecipado para o fim de semana custa R$ 30 por cão. Os cães para adoção estão vacinados e castrados. Os novos tutores serão responsáveis pelo transporte. Não há taxa de cobrança para tutelar um novo animalzinho.

O Invasão dos SRD acontecerá no Cachorródromo, que fica na Rua Francisco Duarte, 33, Vila Guilherme, a partir das 13h. Para saber mais sobre o evento, acesse o site do Cachorródromo.