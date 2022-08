Blefaroplastia: entenda procedimento feito pela ex-BBB Laís Caldas e o humorista Sérgio Mallandro

Procedimento tem sido um dos mais procurados nos consultórios nos últimos tempos. Foto: Isntagram/@dra.laiscaldass e @serginhomallandro

Já ouviu falar em blefaroplastia? É um procedimento cirúrgico que ganhou destaque na internet após a médica e ex-BBB 22 Laís Caldas e o humorista Sérgio Malandro reveleram publicamente que foram submetidos a ele. Desde então, uma "enxurrada" de perguntas sobre o tema surgiu na web e continua levantando dúvidas. Primeiro de tudo, a blefaroplastia é indicada para tratar o excesso de pele das pálpebras, que dão um aspecto de pálpebra caída.

A cirurgia plástica promete reverter os sinais de envelhecimento nas pálpebras superiores ou inferiores, retirando o excesso de gordura e de pele da região dos olhos. Não à toa, esse procedimento tem sido um dos mais procurados nos consultórios nos últimos tempos.

Segundo o cirurgião plástico Leonardo Rodrigues, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a blefaroplastia costuma ser mais procurada por homens e mulheres após os 40 anos, uma vez que é a partir desta idade que os sinais do envelhecimento começam a ficar mais evidentes e a “queda” das pálpebras costuma ser uma das principais queixas.

“Além de causar o famoso olhar cansado, essa flacidez na região ainda pode dificultar a visão, uma vez que o peso das pálpebras sobre os olhos acaba limitando a sua abertura. O grande objetivo da cirurgia plástica nos olhos é diminuir a quantidade de gordura acumulada, excesso de pele e as rugas da região dos olhos”, explica o especialista.

Rodrigues ainda reforça que por meio da cirurgia é retirado o excesso de pele e gordura das pálpebras inferiores e superiores, e consequentemente as rugas causadas nessa região, mas que nos casos de pacientes que buscam tirar as rugas do rosto, o procedimento deve ser associada a outras cirurgias.

“O que a Laís fez foi um exemplo disso, já que ela revelou que fez uma blefaroplastia superior e inferior, com correção de ptose e laser de CO2 no rosto todo. Foi um conjunto de técnicas e não apenas uma isolada”, explica.

Três técnicas de blefaroplastia

Ainda de acordo com o especialista, existem três técnicas de blefaroplastia: a inferior, a superior e a cantopexia. Geralmente, a inferior e a superior são feitas em conjunto. “As pálpebras são regiões de excelente cicatrização, a cicatriz da blefaroplastia superior fica no sulco que é formado quando o paciente fica de olhos abertos, já a da blefaroplastia inferior fica próxima aos cílios e é praticamente imperceptível", ressalta.

"A cantoplastia é realizada para dar firmeza a pálpebra inferior, evitando um olhar 'arregalado'. Além de ser uma cirurgia pouco invasiva, outro bom sinal desse procedimento é que a recuperação costuma ser rápida. “Nos primeiros sete dias é comum o inchaço e equimoses (áreas arroxeadas). É importante evitar se expor ao sol nos primeiros 30 dias e utilizar óculos escuros ao sair de casa”, completa Rodrigues.

Casos de Laís Caldas e Sérgio Mallandro

No dia 1º de agosto, a ex-BBB Laís Caldas usou o Instagram para revelar aos seguidores que passou pela cirurgia plástica . "Fiz blefaroplastia superior e inferior, sobrancelhas, correção de ptose dos olhos e laser de CO2 no rosto todo, pescoço e orelhas".

Segundo ela, as "rugas e flacidez" na região a incomodavam há anos e, apenas por isso, resolveu realizar o procedimento. "Não era o 'olho caído', 'olho de peixe morto', como algumas pessoas usaram enquanto eu estava dentro do BBB. Isso não é o termo correto, é um bullying que as pessoas praticam com quem tem ptose. Mas não fiz a cirurgia por causa disso. Aproveitei que ia fazer e fiz tudo", ponderou.

No início do mês, Laís Caldas usou o Instagram para revelar aos seguidores que passou pela cirurgia plástica. Foto: Instagram/@dra.laiscaldass

Um pouco antes de Laís, em julho, o humorista Sérgio Mallandro compartilhou nas redes sociais que passou pelo procedimento. O objetivo do artista de 66 anos era de dar uma “levantada” no olhar. Serginho explicou na legenda de um vídeo publicado em seu Instagram que as pálpebras caídas afetavam sua autoestima. “Sabe aqueles olhinhos fechadinhos e pequenininhos ? Era o motivo por eu estar sempre de óculos escuros”, confessou.