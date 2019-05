Bebida quente aumenta risco de câncer de esôfago; veja outros fatores

Bebida quente com frequência pode provocar lesão no tecido de revestimento interno do esôfago. Foto: langll/Pixabay

Nada melhor do que um bom chá, chocolate ou cafezinho quente em um dia frio. A sensação de aconchego é imediata e os sabores trazem um fio de alegria para quem não gosta do clima. Mas, apesar do prazer, é preciso ficar atento à temperatura da bebida, pois o consumo constante dos líquidos quentes pode elevar o risco de desenvolver câncer de esôfago.

A informação parece alarmante, mas não há motivo para grandes preocupações se a moderação e o bom senso nortearem esse caminho. A relação entre bebida quente e a doença já era conhecida pelos especialistas, mas, pela primeira vez, uma investigação analisou de forma objetiva a temperatura.

Segundo um estudo publicado em março no International Journal of Cancer, beber 700 mililitros de chá quente por dia, a uma temperatura igual ou superior a 60ºC, aumenta em cerca de 90% o risco de câncer de esôfago.

Mais de 50 mil pessoas do nordeste do Irã, entre 40 e 75 anos de idade, participaram do estudo. Elas foram acompanhadas por uma média de dez anos e, entre 2004 e 2017, foram identificados 317 novos casos de câncer esofágico. Todos foram associados à preferência por chá muito quente e menor tempo de espera para a bebida esfriar.

"Sabemos que o câncer de esôfago no Brasil é aumentado nos Estados do sul, muito provavelmente pela ingestão do chimarrão quente", diz Raphael Araujo, cirurgião oncológico do aparelho digestivo e professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ele explica que, ao passar pela boca e esôfago, a temperatura da bebida tende a diminuir, mas ainda assim há um risco.

VEJA TAMBÉM: Conheça os benefícios dos diferentes tipos de chá









Conheça os benefícios dos diferentes tipos de chá

Tomar chá, por prazer ou para tratar doenças, é um hábito milenar. Os princípios ativos presentes nas plantas e ervas de chá são fitoterápicos, isto é, são uma forma de tratamento médico natural. As vantagens que a bebida pode trazer vão do combate a dores de cabeça à prevenção da diabetes. É importante lembrar que os chás não devem ser consumidos após 24 horas após sua preparação e também não devem ser reaquecidos. Dito isso, saiba quais são alguns dos benefícios produzidos pelos chás.

Foto: Reprodução/Pixabay

Infusão, maceração e decocção Os chás podem ser preparados por infusão, maceração ou decocção. De acordo com o Guia Prático de Plantas Medicinais (2015), da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a infusão é feita com água fervente, colocada sobre as flores e folhas de uma planta. O recipiente é abafado por 10 a 15 minutos. A maceração consiste em amassar ou picar a planta, colocando-a em contato direto com água em temperatura fria ou ambiente, de 10 a 24 horas, dependendo da parte utilizada. O processo de decocção consiste em colocar a planta para ferver juntamente com a água, por até 20 minutos. Após todos os procedimentos, o líquido deve ser coado.

Foto: Reprodução/Pixabay

Diferentes tipos de chá Os chás diferem na forma de colheita e de processamento. Os chás branco, vermelho e verde são feitos a partir das folhas da planta Camellia sinensis. Famoso, o chá verde é rico em antioxidantes e está relacionado ao tratamento de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. O chá preto passa por um processo de fermentação, o que causa um escurecimento nas folhas. Ele tem alto nível de cafeína, atua como anti-inflamatório e auxilia em processos intestinais.

Foto: Akuppa John Wigham/Creative Commons

Camomila Segundo Lara Natacci, nutricionista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN), o chá de camomila é conhecido por dois efeitos principais. "O primeiro é a ação calmante que a camomila tem, ela afeta o sistema nervoso central e ajuda a induzir o sono". A outra é a melhora do movimento intestinal. De acordo com a nutricionista, alguns estudos também mostram que a camomila tem efeito antioxidante no organismo.

Foto: Divulgação

Boldo De acordo com a nutricionista Roseli Rossi, da Clínica Equilíbrio Nutricional, o chá de boldo facilita o trabalho da vesícula biliar e contribui para a digestão de gorduras, por causa de seus princípios ativos. O boldo é indicado para combater as dores de estômago, dores de cabeça, males do fígado, diarreia e desconforto causado por gases intestinais. "O chá, porém, deve ser usado com cautela, pois, em excesso, pode provocar irritação gástrica", aponta Roseli.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Capim-cidreira Lara Natacci, nutricionista da SBAN, explica que o chá de capim-cidreira atua no sistema nervoso central e tem efeito calmante, induzindo o sono. "O chá também funciona com efeito laxativo, é a erva mais indicada para quem tem intestino preso", afirma. O capim-cidreira também tem ação analgésica e carminativa, isto é, atua contra os gases estomacais.

Foto: Reprodução/Pixabay

Carqueja O chá de carqueja é utilizado como diurético. Segundo a nutricionista Roseli Rossi, ele atua beneficamente em casos de anemia, cálculos biliares, diarreias e enfermidades do baço, da bexiga, do fígado e dos rins. Ele combate a má digestão, ajudando a diminuir azias, e pode ser usado para combater a má circulação do sangue, inflamações das vias urinárias, diabetes, icterícias e vermes intestinais.

Foto: Forban/Creative Commons

Erva-doce A infusão de erva-doce atua principalmente no sistema digestivo. Ela tem ação antiespasmódica, isto é, diminui a formação de gases intestinais. Segundo Lara Natacci, nutricionista da SBAN, a erva-doce também pode ter ação antioxidante. A oxidação é um dos fatores que contribui para o envelhecimento e pode facilitar o surgimento de doenças como diabetes e doenças cardíacas. A infusão de erva-doce também pode ser usada contra azia, vômitos, mau-hálito e vertigem.

Foto: Poppet with a camera/Creative Commons

Hortelã O chá de hortelã tem ação anti-inflamatória e combate processos inflamatórios na mucosa intestinal. Ele pode ser usado no combate a náuseas, vômitos, gases e ausência de fluxo menstrual. "A hortelã possui princípios ativos utilizados para o relaxamento da musculatura lisa do trato gastrintestinal, que aumentam a produção e a secreção biliar, facilitando a digestão dos lipídios", explica a nutricionista Roseli Rossi. O chá de hortelã também apresenta função de vermífugo, analgésico e diurético.

Foto: Reprodução/Pixabay

Erva-Mate A infusão de erva-mate estimula a digestão. Segundo a nutricionista Lara Natacci, da SBAN, existem estudos que afirmam que o mate ajuda a diminuir o colesterol, melhorando a circulação e diminuindo o acúmulo de gordura nas artérias. "Outras pesquisas apontam um efeito termogênico, parecido com o da cafeína e o do chá verde; Mas é preciso uma grande quantidade para fazer efeito, cerca de quatro xícaras de chá", aponta.

Foto: Alex Silva/Estadão

"Isso leva a uma lesão do tecido de revestimento interno do esôfago, a mucosa. Com essa lesão, o órgão fica mais facilmente exposto a novos agentes carcinogênicos porque perde a barreira natural de proteção", explica o médico. O resultado é semelhante à ingestão crônica de bebida alcoólica, um dos principais fatores para o câncer esofágico.

O epidemiologista de câncer Farhad Islami, um dos autores do estudo, disse que o risco da doença aumentou consistentemente conforme a temperatura. Ele destaca que a investigação focou em pessoas que consumiam grandes quantidades de chá e muito quentes. "Mais estudos são necessários para avaliar os efeitos de quantidades menores de chá a altas temperaturas", falou ao E+.

Com base nos resultados, o pesquisador recomenda que as pessoas consumam a bebida a uma temperatura menor que 60ºC. Porém, dificilmente alguém terá um termômetro sempre à mão para fazer essa medição. Como saber quando é o momento certo para beber o chá?

Islami avalia que isso depende de muitos fatores, como o tipo e o tamanho da xícara em que a bebida é servida, o uso de tampas e a temperatura ambiente. "Em nosso estudo, o risco não pareceu aumentar com uma duração de cinco minutos ou mais entre o chá ser servido e bebido", afirma.

Fatores de risco para o câncer de esôfago

Araujo afirma que o tabagismo e o alcoolismo são as causas mais comuns da doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, foram registrados 10.790 novos casos de câncer de esôfago em 2018 e, de acordo com o Atlas de Mortalidade por Câncer, foram contabilizadas 8.338 mortes em 2016, dado mais recente. A enfermidade é dividida em dois tipos: carcinoma espinocelular, alvo do estudo de Islami, e adenocarcinoma.

Segundo o pesquisador, o primeiro tipo, também conhecido como carcinoma de células escamosas, constitui entre 85% e 90% de todos os casos de câncer de esôfago no mundo. Além do cigarro, álcool e bebidas quentes, outro fator de risco é a baixa ingestão de frutas e vegetais. Já o segundo tipo ocorre mais devido ao fumo e refluxo gástrico associado ao excesso de peso.

Sintomas do câncer de esôfago

O cirurgião oncológico afirma que, quando começa, a doença não apresenta sintomas. A pessoa só percebe que algo está diferente a partir do momento que tem dificuldade e dor para ingerir e perda de peso. Isso ocorre porque o tumor cresce voltado para a parte de dentro do esôfago, estreitando a passagem do alimento.

Mas nem sempre esses sintomas podem ser sinônimo de câncer. Por isso, ao primeiro sinal, é recomendado ir ao médico especialista para uma investigação detalhada. A doença do refluxo gastroesofágico também pode causar dor e queimação.

Para determinar do que se trata, o exame mais prático e objetivo é a endoscopia digestiva. Caso seja encontrada alguma elevação na parede interna do esôfago, uma amostra é recolhida para biópsia. Se o diagnóstico for de câncer do esôfago, que tem cura, planeja-se o tratamento.

Tratamento para câncer de esôfago

Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, melhor, ainda mais porque ela apresenta risco de metástase (ir para outros órgãos). A indicação de tratamento depende do estado clínico da pessoa e do estágio do tumor, diz Araujo.

Para casos iniciais, em que apenas a mucosa do esôfago é afetada, uma ressecção por endoscopia pode ser indicada. Nesse método, há preservação do órgão. Em níveis mais avançados, só cirurgia ou cirurgia precedida por quimio e radioterapia resolvem o caso.

Em relação à intervenção cirúrgica, o esôfago é retirado quase totalmente, restando apenas um pedaço cervical para ligar com o estômago. O pós-operatório, segundo o médico, é tranquilo e as recomendações incluem moderar o consumo de calorias e de refeições diárias. "A pessoa deixa de fazer três grandes refeições por dia e passa para seis em menores quantidades. Com possibilidade de refluxo, ela não pode, por exemplo, deitar logo após comer. Fora isso, leva uma vida normal", diz Araujo.