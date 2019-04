Bebida brasileira promete maior desempenho cognitivo e recuperação muscular 

Quantum Leap chega ao mercado em latinhas de 269 ml e custa R$ 13. Foto: Divulgação / Essential Nutrition

O mundo está cada vez mais competitivo, o que leva muitas pessoas a desafiarem seus limites. Pensando nisso, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, já desenvolve cápsulas e alimentos "turbinados" para suprir essa necessidade de forma saudável. E o Brasil não está de fora dessa: chegou ao mercado a Quantum Leap, bebida orgânica da Essential Nutrition que promete impulsionar o corpo em tarefas do dia a dia.

Segundo uma das criadoras do produto, a médica Elisa Urban, o líquido acompanha tendências da sociedade e vem como uma alternativa aos refrigerantes, energéticos e estimulantes naturais. "O mindfulness [técnica de atenção plena] está cada vez mais popular e atitudes para administrar a energia são tão importantes quanto administrar o tempo", explica. "O novo luxo é ser saudável e aproveitar a vida", completa.

A análise da especialista não é para menos, uma vez que a pesquisa da Grand View Market prevê que as vendas de bebidas energéticas orgânicas atinjam 32 bilhões de dólares (equivalente a R$ 125,7 bilhões) em todo o mundo até 2025.

Assim, para suprir esse setor no Brasil, a Essential Nutrition apostou em ingredientes naturais como a cafeína pura (o que evita a sensação de ansiedade), gengibre tailandês (melhora a concentração por períodos longos), D-Ribose (carboidrato que aumenta a resistência a exercícios físicos) e palatinose - um açúcar indicado para diabéticos por ter baixo índice glicêmico, e que fornece energia física e mental por tempo prolongado.

Além disso, há a L-Taurina: ácido que garante conexões rápidas entre os neurônios, retarda o envelhecimento do cérebro, eleva o foco e diminui o estresse.

Atenção, pois nem tudo são flores

Apesar dos diversos benefícios que o Quantum Leap oferece, o bioquímico e fisiologista Moacir Rosa explica que o que garante os efeitos de bebidas desse tipo é a dosagem das substâncias - e não simplesmente o que elas prometem causar no corpo.

Segundo o especialista em bem-estar e emagrecimento, há muitos produtos no mercado com doses sem impacto algum. "Nos de chá verde, por exemplo, qual a dosagem de epigalocatequina-3-galato [composto químico importante na prevenção do câncer]? Muitas vezes são doses não terapêuticas, sem efeito para o organismo. Então é preciso olhar a fórmula amiúde antes de comprar", orienta.

Questionada sobre isso, a Essential Nutrition informou que há 20 gramas de palatinose e 1g de L-Taurina - quantias que garantem os efeitos divulgados. A marca não informou as dosagens das outras substâncias, mas disse que todas estão dentro dos padrões necessários para a bebida cumprir o que promete.

L-Taurina

De acordo com Moacir Rosa, muitas empresas usam DL-Taurina no lugar da L-Taurina. Essa substância é uma mistura mais barata e tem um resultado menor que o prometido por marcas que a usam no marketing do produto. "Há um apelo mais comercial que funcional quando falam dessa substância no mercado. Muitas bebidas fazem efeito mais pela cafeína do que pela taurina", conta o bioquímico. Segundo a analista de pesquisa e desenvolvimento da Essential Nutrition, Bruna Redivo, a marca utiliza a L-Taurina.

Recuperação muscular

O Quantum Leap possibilita uma maior recuperação do músculo. Ou seja, diminui as dores e a fadiga do dia seguinte, aumenta a massa muscular e melhora o desempenho nos próximos treinos. No entanto, Moacir Rosa destaca que os praticantes de exercícios não podem se prender às formas fáceis e rápidas de gerar um resultado no corpo.

"O principal fator para isso é o descanso: oito horas de sono bem dormidas vai garantir uma recuperação de fibra muito mais eficiente do que qualquer produto sintético ou natural", aconselha. "É claro que uma alimentação equilibrada com antioxidantes, vitaminas e minerais essenciais ajuda, mas uma bebida não tem esse efeito por si só", completa.

Bruna Restivo reitera a visão do bioquímico, ressaltando que o produto melhora a performance, mas não preenche sozinho todos os detalhes que uma pessoa precisa.

Precauções

Ela diz ainda que a bebida pode ser consumida uma vez ao dia, mas cada pessoa deve averiguar a sensibilidade à cafeína para não exagerar. Além disso, grávidas e pessoas com distúrbios psicológicos devem consultar o médico.

Outras alternativas naturais

Moacir Rosa destaca que o Quantum Leap não pode ficar muito tempo na prateleira, já que não contém conservantes. "Os compostos antioxidantes são reativos e se perdem com uma facilidade muito grande. Eles vão se degradar com o tempo. Se a bebida ficar meses sem ser consumida, os efeitos diminuirão", explica.

Ele destaca ainda que as pessoas precisam investigar suas necessidades e limites antes de procurar a solução de seus problemas em bebidas funcionais. "Essa ideia de ter mais energia e disposição pode ser perigosa, porque mascara questões que podem estar prejudicando o bem-estar, como poucas horas de sono, problemas financeiros e no casamento, falta de vitamina D ou uma exigência em exercícios físicos maior do que o corpo aguenta", alerta.

Além disso, o especialista sugere cinco alternativas caseiras e outros suplementos que também estimulam o corpo e melhoram a cognição.

1. Chá verde: fonte de cafeína natural e rico em epigalocatequina-3-galato, que ajuda na prevenção do câncer. Além disso, combate radicais livres (moléculas tóxicas para o organismo) e ajuda no emagrecimento.

2. Café: fonte de cafeína, polifenóis, fitonutrientes e tem efeito antioxidante. Aconselha-se não tomá-lo antes ou depois das refeições, pois é uma bebida com antinutrientes que podem absorver magnésio, cálcio e outras substâncias importantes que os alimentos fornecem ao corpo.

3. Gengibre: assim como no Quantum Leap, aumenta a disposição e a concentração

4. Bulletproof coffee: esse café é filtrado em óleo de coco e manteiga. Fornece uma energia mental e física quase que imediata.

5. BHB: o ácido beta-hidroxibutírico é um aliado de quem faz jejum intermitente, uma vez que acelera dietas com baixo consumo de carboidratos ao dar saciedade e também melhorar a performance do corpo e da mente.

*Estagiário sob a supervisão de Charlise Morais