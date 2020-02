Bailarinos de Xangai treinam com máscaras por medo do coronavírus

Bailarinos praticam com máscaras de proteção em Xangai. Foto: REUTERS/Aly Song

Dez bailarinos treinam em uma barra, endireitando os membros flexíveis e se esticando nos dedos dos pés com acompanhamento de um pianista clássico.

Poderia ser um dia como outro qualquer na Companhia de Balé de Xangai —uma das maiores trupes de dança da China, fundada em 1979—, mas todos no salão estão usando máscaras por medo do coronavírus.

Os dançarinos voltaram a praticar nesta semana, após o intervalo do Ano Novo Lunar, que foi prolongado por causa do surto, e alguns estão tendo dificuldade de treinar respirando com máscaras. “É a primeira vez na minha vida que treino usando máscara”, disse o bailarino principal, Wu Husheng. “Acho que preciso melhorar minha força física, porque após alguns movimentos sinto dificuldade de respirar”, acrescentou.

Wu, de 33 anos, disse que normalmente consegue treinar uma hora inteira, mas que se sente ofegante depois de meros 20 minutos com a máscara.

Xangai, como grande parte da China, está fazendo um apelo para as pessoas ficarem em casa em meio ao surto de coronavírus, que já matou mais de 2.200 pessoas e infectou mais de 75 mil no território chinês continental.

Mas o chefe do Balé de Xangai, Xin Lili, diz que uma quinzena de quarentena autoimposta pelas autoridades da cidade pode ter atrasado os preparativos dos bailarinos para as apresentações de abril —se elas receberem permissão para ocorrer.