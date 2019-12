Bacon vegetal: empresa promete colocar alimento no mercado em breve

Após repercussão do hambúrguer vegano, empresa americana foca no lançamento de 'bacon vegetal'. Foto: Pixabay

Depois da repercussão do hambúrguer vegetal, a empresa americana Beyond Meat pretende lançar em breve o bacon vegetal.

A promessa da marca californiana é oferecer aos consumidores um produto com o sabor idêntico ao tradicional.

De acordo com informações do CEO da empresa, Ethan Brown, a companhia está próxima de chegar a uma textura que agrade quem não come carne, mas não quer abrir mão do sabor do bacon.

O que é veganismo? Entenda mais sobre esse estilo de vida.

A lista de ingredientes do bacon vegetal será conhecida somente após a divulgação do produto que, segundo o CEO da empresa, Ethan Brown, pode ocorrer no próximo mês.

A Beyond Meat também já produz outros produtos que são alternativas para quem não consome animais: hambúrguer, linguiça e carne moída.

A promessa da companhia é modificar a fórmula dessas opções já comercializadas para baratear o custo de produção, fazendo com que o produto fique mais acessível aos consumidores. Uma alternativa seria aumentar o uso de tremoço, sementes de mostarda e girassol na fórmula.

