Aulas gratuitas de ioga são oferecidas no parque Villa-Lobos, na zona oeste de SP

Vinyasa: significa sincronizar respiração e movimento. As posturas são as mesmas do Hatha Yoga, mas nessa prática os asanas são feitos em fluxo e, em vez de permanência no movimento, há uma repetição associada à respiração. Não há uma sequência fixa de posições; o instrutor planeja as posturas e as transições previamente, de acordo com sua intenção para a prática do dia.

Agrega-se: para estimular a respiração, o instrutor Lucas Ribeiro ensina também exercícios do Tantra Yoga, prática de liberação energética em que o iogue aprende a controlar a energia fundamental, a kundalini. O objetivo principal é a consciência de saber movimentar essa energia.

Foto: instagram.com/fernandacunhayoga