Atividade física para gestantes auxilia no trabalho de parto

A prática de exercícios físicos e dança ajuda a entrar em trabalho de parto e a romper a bolsa mais rápido Foto: Wenfotos/ Pixabay

No final da gestação, é normal que a mulher se sinta mais cansada e desconfortável, principalmente para caminhar, respirar e dormir. Para auxiliar nesta etapa, existem vários exercícios que visam melhorar a postura da gestante, minimizar a dor e diminuir a ansiedade com melhora da autoestima.

A dança é uma das opções para aliviar as dores das contrações durante o trabalho de parto. A técnica quebra a tensão e ansiedade da mãe e os hormônios liberados colaboram para tornar o trabalho de parto menos doloroso. Até Ivete Sangalo publicou um vídeo dançando na maternidade, antes de dar a luz à gêmeas.

De acordo com o obstetra Mário Macoto Kondo, da Pro Matre Paulista, os exercícios auxiliam para que o trabalho de parto ocorra tranquilamente. "Com isso, o processo tem menos dor e estresse. É uma forma lúdica de envolver a gestante em um momento tão importante da vida dela e isso traz benefícios para a mãe e para o bebê. Cada gestante pode escolher algum exercício que seja adequado ao seu perfil".

Durante a dança, as grávidas podem, por exemplo, alongar grupos musculares e relaxar outros, movimentar o quadril para ajudar na descida do bebê, treinar respiração (inspirar e expirar).

Mas a prática de atividade física por gestantes vai muito além de ajudar no momento da passagem do bebê pelo canal de parto. Fazer exercícios durante a gestação também previne diabete gestacional, pré-eclâmpsia e ganho de peso excessivo. Para que os benefícios sejam mais eficientes, no entanto, é importante iniciar a prática de atividade física com antecedência.

Com liberação médica, a partir dos três meses de gestação já é possível iniciar o trabalho de fortalecimento do assoalho pélvico, para adaptar o corpo para o crescimento do útero e a pressão que ele receberá nos nove meses de gestação.

"Exercitar o assoalho pélvico durante a gravidez traz benefícios imensos para a gestante, como a diminuição de dores, melhora da respiração e da pressão arterial e fortalecimento da musculatura", explica Carlos Del Roy, Chefe do Centro de Assoalho Pélvico do Hospital e Maternidade Santa Joana.

Além disso, o médico ressalta que "essas atividades também proporcionam uma maior elasticidade do sistema reprodutor e são benéficas para a vida sexual".

O agachamento, por exemplo, é simples de fazer e uma das melhores formas de preparar o corpo para o momento do parto. "Basta encostar em uma parede, com as pernas afastadas e ombros relaxados. Abaixe como se fosse sentar, flexionando os joelhos e mantendo o peso nos calcanhares por alguns segundos. Faça novamente e bem devagar", explica Del Roy.

Ficar de cócoras é outra posição importante para tonificar os músculos e auxiliar na abertura da pelve. "Eu falo para as minhas alunas que esse deve ser um exercício diário. É um treino para o parto", diz Virginia Panizza, professora de educação física e responsável por turmas de Atividade Física Para Gestantes no Sesc Pompéia, em São Paulo.

Futuras mamães praticando Atividade Física para Gestantes no Sesc Pompeia, em São Paulo Foto: Virginia Panizza/Imagem cedida de arquivo pessoal

No Sesc, as aulas para grávidas incluem relaxamento e alongamento com posturas de ioga e muitos exercícios de respiração e movimentos que preparem a musculatura para o trabalho de parto.

"Dor ciática, lombar e inchaço das pernas são as maiores reclamações entre as gestantes, além da ansiedade, muito comum conforme o período de parto se aproxima. Procuro trabalhar movimentos que ajudem a aliviar as dores e a diminuir o inchaço, tanto no solo quanto na água", diz a professora, que recomenda a hidroginástica como opção de atividade física para gestantes.

"Na água, tudo muda. O peso da barriga diminui, os movimentos ficam mais leves, não há impacto, a temperatura ajuda a diminuir as sensações de dor e inchaço, além de ajudar a relaxar o corpo", explica.

É importante ressaltar que todas as mulheres com gravidez fora de risco devem ser estimuladas a praticar atividade física, pois os benefícios também se estendem para o pós parto. "Um dos principais benefícios do fortalecimento depois do parto é o auxílio ao retorno das atividades habituais com rapidez, além da prevenção do aumento de peso, melhora da autoestima e prevenção de incontinência urinária", explica Del Roy, que recomenda a prática do exercício de Kegel (contrações internas dos músculos do assoalho pélvico).

Para praticar Kegel, basta contrair e relaxar a musculatura da região pélvica, como se estivesse tentando segurar o xixi. Faça os movimentos dez vezes com intervalos de três segundos para relaxar.

Cuidado para você e para o bebê. "Fazer atividade física no período da gestação é ter a oportunidade de cuidar de si, no meio do turbilhão de emoções e mudanças que a gente sofre durante esse período", diz Sabrina Vieira, professora de dança e aluna da Virginia no Sesc. "De todos os exercícios que pratico, meus favoritos com certeza são na água. Além da vantagem de não ter impacto nas articulações e não sentir o peso da barriga, tenho a sensação de estar no mesmo ambiente que o meu bebê e sinto uma troca de energia a cada movimento que fazemos juntos", conclui a aluna.

Aulas de ioga e de pilates também são ótimas opções para auxiliar no controle da respiração e fortalecer a musculatura pélvica. Independente de qual atividade a gestante escolha praticar, o mais importante é que ela se sinta bem para que tenha qualidade de vida durante todo o período de pré e pós-parto.

Fisioterapeuta indica os melhores exercícios físicos para gestantes: