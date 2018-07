Aprenda a fazer os petiscos dos principais bares e lanchonetes de São Paulo

Chegou a hora do happy hour e você está querendo comer um saboroso petisco? Então aproveite, pois nós separamos as receitas dos melhores quitutes feitos pelos principais bares e lanchonetes da capital paulista para te deixar com água na boca!

Confira as receitas abaixo:

Para quem gosta de queijos, a receita da Tartuferia San Paolo é uma ótima pedida; veja como preparar Foto: Divulgação

Batata Rústica

Receita da Lanchonete da Cidade

Rendimento: 1 porção

Ingredientes

- 500g de batata com casca

- 5 ramos de alecrim

- 3 dentes de alho inteiro

- Sal a gosto

Modo de Preparo:

Encha uma panela grande com água e cozinhe as batatas por aproximadamente 15 minutos. Depois de cozidas, corte em rodelas de 1cm.

Frite em óleo bem quente(a 180°c) até ficarem douradas e escorra em papel para fritura. Frite os ramos de alecrim e o alho separadamente e jogue sobre a porção de batatas.

Maionese Básica

Receita da Lanchonete da Cidade

Rendimento: 600g

Ingredientes:

- 100g de mostarda de Dijon

- 1 ovo inteiro e 1 gema

- ½ xícara de óleo de milho

- Sal a gosto

- Pimenta do reino a gosto

- Noz-moscada a gosto

Modo de preparo:

Colocar a mostarda, o ovo e a gema no liquidificador e, sempre batendo, acrescentar o óleo em fio. Bater até o molho encorpar e firmar. Então juntar o sal e algumas pitadas de pimenta e noz-moscada.

Frango à Passarinho

Receita da Bráz Trattoria

Rendimento: 4 porções com cinco pedaços de frango cada

Ingredientes:

Frango:

- 1 unidade frango orgânico inteiro (aprox. 1350g);

- 4 unidades dentes de alho, finamente picados;

- 1 unidade de limão siciliano – suco e raspas da casca;

- 1 ramo de tomilho fresco;

- Sal fino;

- Pimenta do reino preta moída na hora;

- 2 Kg de gordura vegetal hidrogenada.

Polenta:

- 1200g de polenta bramata italiana (ou a de sua preferência)

- 800ml de caldo de frango

- 200ml de creme de leite

- 1 colher de sopa de manteiga

- 120g de parmesão ralado

- Sal a gosto

- Óleo vegetal para fritar

- Farinha de polenta crua para empanar

Modo de Preparo:

Frango:

Cortar o frango em 22 pedaços – duas tulipas de asas, duas coxinhas de asas, duas coxas cortadas ao meio, duas sobrecoxas cortadas ao meio, e dois peitos desossados cortados em cinco partes. Manter a pele.

Numa travessa, juntar aos pedaços de frango, o alho picado, as raspas de limão siciliano o ramo de tomilho desfolhado e temperar com o sal fino e a pimenta do reino moída na hora. Por último, acrescentar o suco de limão, misturar bem e levar à geladeira por 20 minutos para curtir, descansar.

Aquecer a gordura vegetal numa grande panela até atingir 130°C. Escorrer o excesso de líquido dos pedaços de frango e fritá-los. Nesta temperatura, os pedaços vão cozinhar lentamente, e não vão ressecar. Fritar nessa gordura em baixa temperatura por uns 8 a 10 minutos.

Escorrer com uma escumadeira, e reservar.

Aumentar o fogo e quando a gordura atingir 200°C, retornar os pedaços de frango em pequenas porções, apenas para dourar a parte externa, até ficar crocante, porém suculento ainda por dentro.

Retirar os pedaços, escorre-los em papel absorvente e reserva-los aquecidos.

Polenta:

Cozinhar a polenta com o caldo de frango, o creme de leite e a manteiga. Depois de cozida, deixar esfriar em uma tábua de plástico. Quando fria, cortar em palitos e empanar na farinha de polenta crua. Fritar em óleo vegetal a 180°C até ficar bem crocante, cerca de 4 ou 5 minutos.

Bolinho de Arroz

Receita do Bar Original

Rendimento: 6 porções com cinco bolinhos

Tempo de preparo: 15 minutos

Ingredientes:

- 8 xícaras de chá de arroz cozido

- ½ xícara de chá de farinha de trigo

- 1 ovo

- 1 colher de sopa cheia de queijo parmesão ralado

- 1 xícara de chá de queijo provolone ralado

- 1 colher de sopa de manteiga

- 3 dentes de alho descascado

- 1 colher de chá de salsinha picada

- 1 pitada de pimenta do reino moída

- 1 pitada de sal

Modo de Preparo:

Pegar todos os ingredientes, menos a farinha e o ovo. Bater no liquidificador por 30 segundos, parar e mexer. Bater novamente por mais 30 segundos e parar. Retirar do liquidificador e colocar em uma vasilha, acrescentar o ovo inteiro e a farinha acrescentar aos poucos até dar o ponto de massa.

Meat Balls

Receita do All Black

Rendimento: uma porção para 7 pessoas

Ingredientes:

- Meio quilo de coxão mole moído;

- 1 cebola média;

- 2 dentes de alho;

- 1 colher de sopa rasa de sal;

- 1 colher de chá de pimenta do reino;

- 1 colher de chá de pimenta caiena;

- 1 copo de meio litro de Guinness;

Modo de preparo:

Separe a carne moída. Pique a cebola em cubos pequenos, refogue por 10 minutos com o alho, as pimentas e o sal e jogar por cima da carne crua. Pegue a farinha de rosca (meia xícara de chá), misture tudo com a carne, depois fazer os bolinhos. Colocar numa assadeira durante 5 minutos para assar (forno 180°C). Depois tirar do forno e colocar o copo de Guinness. Depois, devolva ao forno por mais 6 minutos, depois que tirar reserve.

Molho de tomate:

Colocar 500 ml de água pra ferver. Separar 1 quilo de tomate (tipo italiano), e colocar na água fervida. Quando começar a soltar a pele, colocar na água com gelo. Cortar em cubos e refogar com cebola, alho e sal a gosto. Adicionar 500 ml de polpa de tomate pronta, misturar com mais 500 ml de água. Depois disso jogar uma colher de sopa, rasa, de açúcar. Cozinhar por mais 20 minutos. Depois jogar nos bolinhos (já com o caldo da Guinness). Acrescente folhas frescas de manjericão por cima e sirva.

Bolinho Carioca

Receita do Pirajá

Rendimento: 3 porções com dez bolinhos

Ingredientes:

Massa:

- 200 g de manteiga

- 1 litro de leite

- 1 litro de caldo de ervas

- 20 g de caldo de carne

- 1,3 quilo de farinha de trigo

- 800 gr de abóbora cabocha cozida

- Azeite

Carne seca refogada:

- 200g de carne seca demolhada cozida e desfiada

- 10g de alho

- 100g cebola refogada

- 10ml de azeite

- 10g de salsa

- 10g de cebolinha

- Sal

- Pimenta do reino

- Noz moscada

Modo de preparo:

Massa:

Descascar a abóbora, tirar as sementes e cozinhar. (deixe reservado um pouco do caldo da abóbora). Bater a abóbora com metade da manteiga e um pouco do caldo da abóbora no liquidificador. Dissolver o caldo de carne no caldo de ervas ou em água quente.

Levar o leite e o restante dos caldos para ferver.

Colocar a farinha de uma vez e cozinhar até dar o ponto (desgrudar da panela)

Colocar então o restante da manteiga e um fio de azeite. Deixar esfriar na pedra coberta com um pano úmido.

Carne seca:

Dourar o alho no azeite, murchar a cebola (micropicada), refogar a carne seca, temperar com ervas (micropicadas), sal e pimenta a gosto e uma pitada de noz moscada.

Bolinho:

Pegar 30 gramas de massa de bolinho e abrir na palma da mão. Pegar 10g de recheio de carne seca e colocar no meio. Fechar em formato de croquete.

Empanar e fritar em óleo quente a 180°C

Bolinho de mandioca com linguiça

Receita da Cervejaria Nacional

Rendimento: 15 bolinhos

Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos

Ingredientes:

- 350 g de manteiga

- 500 g de mandioca cozida e limpa

- 1 xícara (chá) de leite

- 1 xícara (chá) de farinha de trigo peneirada

- 2 colheres (sopa) de azeite

- 2 colheres (sopa) de cebola picada

- 200 g de linguiça calabresa defumada bem picada

- 1 colher (chá) de alho picado

- 2 colheres (sopa) de salsinha

- 1 xícara (chá) de farinha de rosca

- Óleo para fritar

Modo de preparo:

Massa:

Em uma panela derreta a manteiga e amasse a mandioca. Acrescente o leite. Quando estiver homogêneo adicione a farinha, misturando bem. Tempere com sal e reserve.

Recheio:

Refogue a cebola no azeite, quando estiver translúcida acrescente o alho e a calabresa. Refogue por mais dois minutos, adicione a salsinha e reserve.

Montagem:

Pegue um pouco de massa e faça um quadrado de 5cm cada lado. Coloque um pouco do recheio no centro e feche moldando em forma de croquete.

Fritura:

Passe os bolinhos na farinha de rosca e frite-os em óleo quente a 180°C.

Dicas:

Em vez de papel absorvente, escorra os bolinhos em uma grade para que fiquem bem sequinhos.

Para saber se o óleo está no ponto, coloque uma colher de pau na panela. Quando soltar bolinhas está pronto para fritar.

Chips de legumes

Receita de Tartuferia San Paolo

Ingredientes:

- 100g de batata asterix

- 100g de batata baroa ou mandioquinha

- 400ml de óleo de molho

- Sal a gosto

- Pimenta a gosto

- Óleo de trufas brancas a gosto

Modo de Preparo:

Laminar os tubérculos em um mandolim o mais fino possível, manter as lâminas em água gelada com gelo por 30 min. Fritas sobre imersão, secar sobre papel toalha e temperar com sal, pimenta e azeite tartufo.

Brie empanado com massa fina e mel trufado

Receita de Tartuferia San Paolo

Ingredientes:

- 1 peça pequena de Brie

- 1 xícara de farinha de rosca

- 1 xícara de farinha de trigo

- 2 ovos inteiros

- Sal

- Pimenta

- 1 colher de café de salsa tartufada

- Óleo de Milho

- 1 colher de sopa de azeite de trufas

- 2 colheres de sopa de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Bater os ovos com o creme de leite, sal e pimenta .

Passar a peça de Brie na farinha de trigo e logo em seguida na mistura de ovos e depois na farinha de rosca. Fazer esse processo duas vezes.

Em uma panela, fritar o Brie empanado em imersão no óleo bem quente.

Leve ao forno para terminar de derreter o queijo.

Finalizar com a salsa tartufada e óleo de trufas.