Apps ajudam a emagrecer, mas não substituem acompanhamento profissional

Aplicativos de saúde podem ajudar a emagrecer, mas é necessário sempre consultar um profissional para auxiliar na jornada. Foto: Ludimila Honorato/Estadão

Aplicativos com planos alimentares e de exercícios físicos podem ajudar quem quer emagrecer, mas tem uma rotina agitada ou não tem muito dinheiro para pagar serviços especializados, como personal trainner e até mesmo uma academia.

Além de dietas, os apps oferecem atividades que podem ser feitas na sala de casa, às vezes em menos de 30 minutos e sem necessidade de aparelhos.

Embora sejam úteis e ajudem no processo de aderir a uma vida mais saudável, é preciso ter cautela e sempre buscar a orientação de um profissional.

Essas ferramentas digitais funcionam a partir da inserção de dados básicos do usuário: nome, idade, peso, altura e objetivos. Elas não levam em consideração o comportamento alimentar da pessoa e outros fatores que influenciam na perda de peso. E essas informações subjetivas são essenciais.

1 | 13 Aprecie com moderação Salvo em casos de diabetes em outras situações de saúde onde o consumo do açúcar é realmente restrito, não é necessário excluir totalmente o açúcar da dieta. A palavra de ordem é moderação, algo que os brasileiros não estão praticando: de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estamos consumindo 50% mais açúcar do que o considerado seguro pela instituição (50g/dia).

Foto: Pixabay

2 | 13 Menos açúcar, mais saúde Diminuir seu consumo, seja pela questão estética ou por saúde, só trará benefícios ao organismo: além de contribuir para o emagrecimento, o consumo moderado diminui o risco do diabetes e outros males relacionados à obesidade.

Foto: Pixabay

3 | 13 O mais comum é também o mais maléfico De acordo com a nutricionista Sinara Menezes da Nature Center, o açúcar branco refinado é o pior tipo. "Apesar de ser extraído de um produto natural, os processos químicos responsáveis por refinar e deixar o açúcar com a aparência branca removem todos os nutrientes presentes na cana, logo o produto final não entrega nenhum nutriente", diz a especialista.

Foto: Pixabay

4 | 13 Substitutos Algumas alternativas mais saudáveis que fogem da categoria 'caloria vazia' são o açúcar mascavo, que conserva nutrientes como cálcio, ferro e potássio; açúcar demerara, que não tem aditivos químicos; orgânico, que possui mais nutrientes e poder de adoçante próximo ao do açúcar refinado; e o de coco, que possui baixo índice glicêmico.

Foto: Pixabay

5 | 13 Adoçante Muitas pessoas não hesitam em substituir o açúcar pelo adoçante quando decidem fazer uma dieta para emagrecer. Porém, quando se trata de saúde, a nutricionista diz que é melhor evitar produtos industrializados. "Pessoas saudáveis e que não necessitam de dietas especiais não precisam fazer o uso de adoeçantes. Basta mudar os hábitos alimentares, comendo produtos in natura, como sucos de frutas", aconselha Sinara. Ela aponta que os riscos envolvidos na ingestão a longo prazo de qualquer produto sintetizado quimicamente devem ser considerados.

Foto: Pixabay

6 | 13 Reeduque seu paladar Nosso paladar é capaz de se adaptar às mudanças no cardápio: "Não é preciso mudar bruscamente. Para que se torne um hábito, o ideal é reduzir gradativamente a ingestão do açúcar refinado ou substituí-lo por opções mais saudáveis até que o paladar se acostume", aconselha Sinara.

Foto: Pixabay

7 | 13 Descubra outras formas de adoçar O uso de frutas maduras como a banana e maçã também são alternativas. Outra dica é apostar em condimentos naturais, ervas e especiarias para realçar o sabor dos alimentos.

Foto: Pixabay

8 | 13 Fuja dos industrializados Alimento como pães, refrigerantes, chás e sucos prontos possuem alta concentração de açúcar. E isso não se limita aos produtos de sabor doce: molhos de tomate, temperos industrializados e molhos também contém o item em excesso.

Foto: Pixabay

9 | 13 Leia o rótulo dos alimentos A indústria alimentícia muitas vezes usa nomes difíceis para que os consumidores não saibam que há açúcar nos produtos. Maltodextrina, maltose, dextrose, xaropes, glucoses, lactose, melados e néctares são tipos de açúcares. E a nutricionista enfatiza: "açúcar invertido também é açúcar".

Foto: Paulo Pinto/Estadão

10 | 13 Aposte no cromo O picolinato de cromo é um mineral presente em alimentos como brócolis, banana e feijão. Segundo estudos, a substância é capaz de tornar a produção de insulina mais eficaz, sendo que sua suplementação em pacientes com diabetes tem sido amplamente pesquisada. Além disso, o cromo aumenta a saciedade e reduz a compulsão por doces.

Foto: Pixabay

11 | 13 Relaxe Atividades que promovem o bem estar estimulam a liberação da serotonina e, ao mesmo tempo, combatem a ação do cortisol – hormônio do stress. Esse vilão está ligado ao sentimento de depressão que aumenta a tentação por doces. Praticar exercícios físicos é uma ótima forma de estimular a serotonina e controlar o nível do cortisol;

Foto: Pixabay

12 | 13 Seja moderado Não adianta substituir o refinado por outro mais saudável e usar o dobro na hora de adoçar. Lembre-se, qualquer açúcar possui alto índice glicêmico e, quando em excesso, pode acarretar em ganho de peso e problemas de saúde. Se você não consegue se adaptar aos outros, apenas reduza a ingestão de açúcar branco.

Foto: Pixabay

13 | 13 Tenha uma alimentação equilibrada Alimentar-se de três em três horas e fazer refeições balanceadas mantem o organismo saciado e nutrido. Muitas vezes, a carência nutricional pode estar relacionada a compulsão por açúcar. Por isso, esteja sempre atento aos sinais do corpo e consulte um nutricionista para assegurar uma dieta rica e adequada ao seu perfil.

Foto: Pixabay

"Esses aplicativos podem influenciar negativamente em transtornos alimentares já instalados, principalmente se houver divisão de alimentos rotulados como 'pode' ou 'não pode'. Somente um profissional saberá orientar e personalizar a alimentação para aquela pessoa", alerta a nutricionista esportiva Jacqueline Moniz, da ON Body Evolution.

Ainda assim, ela vê pontos positivos na utilização desses apps. "A vantagem é ter acesso a um mínimo de informações e sugestões agrupadas num lugar só, diferente de se pesquisar tudo aleatoriamente em sites de busca na internet. Outra vantagem é o incentivo à alimentação saudável e à prática de exercícios", diz a especialista.

Sem desculpa para fazer atividades físicas

No ano passado, a bancária Deziane Sabino, de 25 anos, resolveu treinar em casa porque estava sem condições de pagar uma academia. Ela testou diversos aplicativos que trazem planos de exercícios para ver de qual gostava mais. "São muito fáceis de usar, tem vídeos que mostram como faz, então não tinha desculpa para não fazer", comenta.

A bancária Deziane Sabino, de 25 anos, vai à academia e também usa apps de exercícios físicos para treinar em casa. Foto: Arquivo pessoal

Quanto aos apps de dieta, ela utiliza mais para registrar a quantidade de calorias ingeridas. Antes disso, ela consultou uma endocrinologista, que a orientou sobre alimentação. "[Com o app] Você tem noção se comeu demais ou de menos, se você ainda pode comer ou se tem de passar fome no resto do dia", brinca Deziane.

Mas ela sabe que passar fome não é uma opção e se deu conta disso depois de, principalmente, buscar ajuda profissional. E ela costuma recomendar as duas vertentes. "Em relação à atividade física, eu estimulo a baixar os apps porque são fáceis de fazer algo, nem que seja por cinco minutos. Para quem nunca fez [atividade física], é necessário sempre um profissional porque qualquer movimento errado pode lesionar", diz.

Cuidado com aplicativos de dieta

Para a nutricionista Jacqueline, "não existe personalização de dieta por aplicativos", uma vez que essas ferramentas não possuem métricas para avaliar o histórico da pessoa com a alimentação, como ela enxerga os alimentos e lida com eles na hora de se alimentar. Aspectos emocionais também são significativos no ato de comer, o que leva ao ganho ou perda de peso.

"A grande questão é que o aplicativo não leva em consideração as principais dificuldades comportamentais do cliente, que pode ser desde uma leve ansiedade até uma depressão mais profunda", ressalta a especialista. Ela indica que os apps sejam utilizados apenas quando a pessoa já estabeleceu uma boa relação com a comida e tem um acompanhamento com profissional. Nesse caso, a ferramenta serviria apenas para controle ou calcular as refeições.

Ciente desse alerta, confira a seguir alguns aplicativos, todos grátis, que podem te ajudar no processo de emagrecimento ou de mudar para uma vida mais saudável.