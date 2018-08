App que promete ser tão eficaz quanto anticoncepcional é notificado após 37 mulheres engravidarem

Aplicativo é certificado na Europa como um método contraceptivo seguro. Foto: Natural Cycles/Divulgação

O Natural Cycles, aplicativo que promete mostrar com precisão quais são os dias férteis da mulher e evitar a gravidez, foi notificado pela Agência Sueca de Medicamentos após 37 mulheres alegarem que ficaram grávidas sem querer após usar o aplicativo na Suécia. As informações são da TV sueca SVT.

De 668 mulheres que fizeram aborto em um hospital de Estocolmo desde setembro de 2017 até o fim de dezembro, quase 40 disseram usar o aplicativo como sua primeira forma de controle de natalidade.

O aplicativo, que é certificado na Europa como um método contraceptivo, custa US$ 8,99 mensais e funciona assim: todos os dias, no mesmo horário, a mulher deve medir sua temperatura corporal com um termômetro que vem junto na compra do aplicativo. Os dados devem ser inseridos no aplicativo. Com essas informações, além da data da última menstruação e outros dados, o aplicativo calcula quais são os dias férteis da usuária, que recebe alertas verdes ou vermelhos relativos ao uso necessário ou não de um contraceptivo adicional. Nos Estados Unidos, porém, o app não ganhou certificação.

Questionada sobre as alegações das mulheres que engravidaram usando o app, o Natural Cycles disse: "Nenhum método contraceptivo é 100% efetivo e gravidezes indesejadas são, infelizmente, um risco de qualquer método. Natural Cycles tem um selo Pérola Index de 7, que significa uma eficiência de 93%".

No aplicativo, há avisos sobre alguns fatores que podem alterar a medição do período fértil da mulher. "Garanta que você está medindo [a temperatura] corretamente usando um termômetro certificado com duas casas decimais, logo após você acordar, antes de sair da cama e use-o debaixo de sua língua", explica o Natural Cycles. Há ainda avisos que informam que doenças, ingestão de bebidas alcoólicas e mudança no horário de medição podem alterar o ciclo da usuária, tornando as informações do app menos precisas.