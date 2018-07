Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo

Pesquisadores sugerem que pessoas usem um fator de proteção maior. Foto: Pixabay / @dimitrisvetsikas1969

Pesquisadores da King's College London constataram que a eficácia ou não do filtro solar depende basicamente da maneira como o produto é aplicado. Os cientistas já sabiam que as pessoas não estão totalmente protegidas da radiação solar por comumente usarem uma camada de protetor mais fina do que os fabricantes recomendam.

Leia também: Uso de filtro solar é recomendável também no inverno

Mas o estudo mostrou que, quando aplicado como normalmente as pessoas fazem, um filtro solar de fator 50, por exemplo, ofereceria, no máximo, 40% da proteção desejada. Os resultados foram publicados no periódico científico Acta Dermato-Venereology.

Diante do resultado, os pesquisadores sugeriram que as pessoas passem a usar um fator de proteção muito maior do que pensam ser necessário para, assim, garantir que estejam protegidos dos problemas causados pela exposição solar.

Autor da pesquisa, o professor Antony Young disse, em texto divulgado pela universidade a respeito do estudo, que “não há dúvidas de que o filtro solar fornece uma proteção importante contra o câncer, causando um impacto nos raios ultravioletas. Porém, o que a pesquisa mostra é que a maneira como o protetor solar é aplicado desempenha um papel importante para determinar quão eficaz ele é”.

“Como estamos falando de seres humanos, e não máquinas, qualquer 1% a mais vale a pena”, acredita o dermatologista Murilo Drummond, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Ele aprova e também recomenda a proteção solar com fator acima de 50. “Não é verdade que, acima de FPS 15, é tudo igual. Com certeza 60 é maior do que 15. Então, eu sempre acho que um filtro 50 é bom porque ele protege mais, e se a pessoa esquecer de passar em alguma região, a proteção solar mais alta acaba compensando essa falha na aplicação”, explica.

Os movimentos certos aumentam a proteção

Para Murilo, a forma de aplicação realmente tem influência na proteção alcançada. “Deve-se obedecer as quantidades já estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, de uma colher (chá) para o rosto e três colheres (sopa) para o corpo", afirma Drummond.

"O ideal é aplicar em uma direção só, vertical ou horizontal, de forma paralela, porque você uniformiza o filtro e não esquece nenhum ponto”, explica o médico, acrescentando que os movimentos circulares devem ser evitados pois acabam não oferecendo a cobertura ideal para uma boa proteção.

Frequência também é importante

Para garantir uma proteção ainda maior, é necessário reaplicar o filtro solar em intervalos regulares. O intervalo de tempo vai depender do tipo de exposição. “Se a pessoa está no sol direto, a cada duas horas ou a cada ida à água, ela tem que reaplicar o filtro”, esclarece Drummond.

Entretanto, para as pessoas que trabalham em escritórios, o dermatologista recomenda que o produto seja reaplicado na hora do almoço pelo menos no rosto e nas mãos. Ainda segundo o médico, os filtros solares com adição de cor são opções interessantes para quem precisa trabalhar com maquiagem.

VEJA TAMBÉM: Conheça mitos e verdades sobre a exposição solar

Ver Galeria 6 6 imagens







Conheça mitos e verdades sobre a exposição solar X X Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo X 1 | 6 Mitos e verdades sobre a exposição solar O verão começa no dia 21 de dezembro e é preciso ficar atento ao sol. No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no País. A dermatologia do Serviço Social da Construção, Jussara Gasparotto, diz o que é mito e o que é verdade sobre a exposição solar:

Foto: Pixabay

X X Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo X 2 | 6 O protetor solar só deve ser usado em dias de sol, na praia ou na piscina MITO. O hábito de se proteger contra o sol deve ser como o de escovar os dentes, frequente e contínuo. Os raios solares continuam agindo mesmo em dias de mormaço ou chuvosos. Além disso, luzes artificiais como a do computador também danificam a pele.

Foto: Pixabay

X X Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo X 3 | 6 Quem quer 'pegar uma cor' deve usar bronzeador após o protetor solar MITO. Os bronzeadores têm como função acelerar o processo de bronzeamento apenas com a ajuda da penetração dos raios solares na pele. E como os raios UVA e UVB são altamente cancerígenos, nenhum tipo de bronzeador é recomendado.

Foto: Pixabay

X X Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo X 4 | 6 Negros, mulatos e pardos também precisam usar protetor solar VERDADE. Apesar de ter uma resistência maior aos danos causados pelos raios, devido à alta concentração de melanina, o protetor ainda se faz necessário por quem quer manter a saúde e a beleza da pele negra. Os cuidados devem ser os mesmos que se tem com a pele clara, com o uso de fator de proteção 30 ou maior.

Foto: Pixabay

X X Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo X 5 | 6 Posso passar o protetor solar e, logo em seguida, dar um mergulho MITO. É muito importante seguir as instruções da embalagem e aplicar o produto de 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol ou de entrar na água. Dar um mergulho logo depois de passar o produto pode fazer com que ele perca o efeito.

Foto: Pixabay

X X Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo Aplicar filtro solar da maneira correta é fundamental para garantir proteção, diz estudo X 6 | 6 É necessário reaplicar o protetor solar após mergulhar ou transpirar muito VERDADE. Um produto eficaz para proteção de queimaduras deve ter FPS 30, no mínimo, e ser reaplicado a cada 2 horas, ou após cada mergulho ou transpiração excessiva.

Foto: Pixabay

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.