Anvisa propõe mensagens mais diretas em caixas de cigarro

Anvisa quer atualizar legislação sobre o tabaco e seus derivados Foto: Wilton Junior/Estadão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quer atualizar o texto que legisla o comércio de tabaco e derivados. O órgão propõe frases mais diretas nas caixas de cigarro, que podem deixar de estampar as imagens fortes como fetos mortos e feridas abertas. Essas ilustrações são obrigatórias desde 2001.

No texto que está sendo apresentado na Consulta Pública 329/2017, sobre a ilustração das advertências e embalagens de tabaco e produtos derivados, a agência propõe o emprego de frases imperativas como "Você brocha e fica impotente consumindo esse produto", "Você, grávida, corre o risco de parto prematuro, perder o beber e morrer consumindo esse produto e "Você morre de câncer de pulmão e enfisema consumindo este produto". Mas se por um lado as mensagem sãos diretas, as imagens são sutis e estão em tom preto e branco.

Anvisa propõe nova ilustração para advertências de produtos como tabaco e derivados. Foto: Anvisa

A outra Consulta Pública, de número 330/2017, é referente à comercialização e pontos de vendas. Ambas as consultas estão abertas até o dia 26 de maio deste ano. Após a data, a Anvisa compilará o resultado para revisar o texto de legislação do tabaco e seus derivados.