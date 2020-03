Alimentos ajudam a fortalecer o sistema imunológico

Ter uma boa imunidade ajuda, por exemplo, a evitar e combater gripes e resfriados Foto: Unsplash

A prevenção de doenças passa por uma série de cuidados. No caso da covid-19, causada pelo novo coronavírus, por exemplo, recomenda-se que as pessoas evitem aglomerações e sempre lavem as mãos. Além de tudo isso, ter um sistema imunológico forte auxilia no combate a infecções e inclusive a evitá-las.

Nesse sentido, uma boa alimentação auxilia no processo de fortalecimento do sistema imunológico, responsável por combater corpos estranhos, como vírus, que entram no corpo humano e podem causar doenças.

A médica nutróloga Ana Luisa Vilela comenta que “alguns alimentos são capazes de fortalecer o sistema imunológico”, o que ajuda o corpo a se proteger e combater infecções. No geral, alimentos ricos em nutrientes como ômega-3, vitaminas A e C, zinco, selênio, ferro e glutamina são os principais parceiros do sistema imunológico.

Pensando nisso, o E+ reuniu alguns alimentos que conseguem ajudar a aumentar a imunidade, confira na galeria!