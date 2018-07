Além de aromatizantes: óleos essenciais e vegetais podem ajudar na saúde

É uma das plantas com mais propriedades terapêuticas. Tem potencial anti-inflamatório no sistema respiratório, vermífugo no digestivo e analgésico no sistema ósseo. Também tem ação bactericida no sistema urinário e auxilia no tratamento de cistite, um tipo de infecção urinária tradicionalmente tratada com antibiótico e ainda fortalece o couro cabeludo e ajuda no combate a caspas e queda.

Contraindicações: gestantes e pessoas com problemas gástricos.

Foto: Helvio Romero/Estadão