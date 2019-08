Agosto Laranja: Projeto em SP conscientiza sobre esclerose múltipla

Casa da Esclerose Múltipla dará ao visitante a oportunidade de conhecer melhor a história de pessoas que convivem com a doença. Foto: Casa da Esclerose Múltipla/Divulgação

Alguns sintomas da esclerose múltipla (EM) são pouco conhecidos e variam de uma pessoa para outra. No geral, quem convive com a doença pode ter a coordenação motora comprometida, problemas de cognição e visão turva. As dificuldades, no entanto, podem passar despercebidas e quem sofre com a enfermidade pode ser alvo de preconceito.

A fim de promover maior conscientização e empatia sobre o tema, a Casa da Esclerose Múltipla colocará o visitante no lugar de pessoas diagnosticadas com a doença.

Na ocasião, será possível conhecer a história de três pessoas que convivem com a doença, desde os primeiros sintomas, dificuldade de diagnóstico, possibilidades de tratamento até a readequação nos hábitos diários.

Com o tema Cada Caminho Uma História, o projeto desenvolvido há três anos pela farmacêutica Merck estará aberto ao público entre os dias 21 e 24 de agosto no Shopping D&D, zona sul da cidade de São Paulo, entre 10h e 20h.

A ação faz parte do Agosto Laranja, mês de conscientização da esclerose múltipla, em que toda a comunidade se propõe a discutir o tema de forma mais intensa.

Estima-se que a doença afete cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, os números dão conta de 30 a 35 mil. Entre as consequências das complicações, deixar de trabalhar é uma delas. Uma pesquisa nacional feita com 804 pessoas com EM descobriu que 41% estava desempregada dentro de uma média de oito anos após o início da doença, mesmo com alto nível educacional.

Serviço

Casa da Esclerose Múltipla 2019 - Cada caminho, uma história

Data: 21 a 24 de agosto de 2019

Horário: das 10h às 20h

Local: Shopping D&D (Avenida das Nações Unidas, 12.555, Brooklin)

Entrada gratuita