Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos

Qualquer tipo de açúcar ou mel são proibidos para crianças menores de dois anos de idade. Foto: Unsplash

“Hoje vai ser uma festa! Bolo, guaraná, muito doce pra você!”, dizia a letra da música de aniversário mais famosa da Xuxa Meneghel. Desde sempre, festinha infantil é sinônimo de doce. E o açúcar rola solto entre os convidados. Porém, o consumo do produto, além de ser proibido para menores de dois anos, pode ser essencialmente danoso para os pequeninos.

Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, revela que os efeitos do açúcar no cérebro são parecidos com aqueles provocados pelo consumo de drogas como a cocaína.

“Com base nas semelhanças comportamentais e neuroquímicas observadas entre os efeitos do açúcar e drogas, podemos deduzir que o açúcar atenda aos critérios para uma substância de abuso e possa ser “viciante” para alguns indivíduos quando consumido de maneira exagerada”, afirma a nutricionista Luciana Sarmento, do Espaço Stella Torreão.

O açúcar induz as mesmas respostas na região do cérebro conhecida como "centro de recompensa", como nicotina, cocaína, heroína e álcool. O produto estimula a liberação de neurotransmissores - dopamina em particular.

Nas crianças, a especialista em Nutrição Clínica e Funcional Luciana Sarmento explica que a dependência do açúcar pode se manifestar através de distúrbios de comportamento. “Hiperatividade, dificuldade de concentração, irritabilidade e outros problemas psicológicos podem estar ligados à dieta e ao excesso de consumo de açúcar”, avalia.

Para os pais, é muito difícil resistir à tentação de oferecer guloseimas para as crianças. Ao contrário da cocaína, o açúcar é uma ‘droga’ que vicia e é socialmente aceita, sobretudo em festinhas infantis.

A partir de qual idade devo oferecer açúcar para a criança?

Essa é uma pergunta bastante comum entre os pais. Antes de falarmos sobre o açúcar, vale ressaltar que o consumo do mel para crianças abaixo de dois anos é vetado. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que estudos revelaram a presença de bactérias causadoras do botulismo intestinal em amostras de mel. A doença pode levar à morte por paralisia da musculatura respiratória.

Recomenda-se não consumir açúcar de nenhum tipo (refinado, cristal, mascavo, mel, melado, rapadura, etc) durante os dois primeiros anos de vida da criança.

“Às vezes, ficamos ansiosos para que a criança comece a utilizar o açúcar. Talvez essa seja uma ansiedade mais dos pais do que da própria criança. Nem tudo precisa de açúcar a mais, por exemplo um suco de melancia não precisa de açúcar. O mesmo vale para o leite: não precisa adoçar a mamadeira”, enfatiza a endocrinologista Livia Marcela, mestre em Endocrinologia pela Unifesp.

Desde 2015, a OMS recomenda que o limite máximo para açúcares livres oferecidos para crianças acima de dois anos deve ser 10% do valor energético total e, idealmente, 5%. O que equivale a aproximadamente 25 gramas (100 cal ou aproximadamente seis colheres de chá) de açúcares adicionados por dia.

“Tem havido uma falta de clareza e consenso sobre quanto açúcar adicionado é considerado saudável para crianças. Então, o açúcar permanece um ingrediente comumente presente em comidas, bebidas e o consumo geral por crianças permanece alto. Não existe referência quanto ao tipo açúcar que deve ser consumido, mas obviamente os açúcares nutritivos são os mais indicados dentro das quantidades preconizadas”, afirma a nutricionista Luciana Sarmento.

O Ministério da Saúde disponibiliza uma cartilha alimentar completa, com dicas de receitas, para crianças de até dois anos; clique aqui.

VEJA TAMBÉM: Alimentos com alto teor de açúcar e que não devem ser oferecidos para crianças

Ver Galeria 7 7 imagens







Muito além da obesidade: Efeitos nocivos do consumo de açúcar por crianças X X Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos X 1 | 7 Muito além da obesidade: Efeitos nocivos do consumo de açúcar por crianças Os efeitos do açúcar no organismo do indivíduo podem ir muito além da obesidade ou diabete. No caso da criança, a dependência do produto muda a maneira como ela vai experimentar os alimentos e pode comprometer as escolhas saudáveis, ou não, que ela fizer no futuro. Confira.

Foto: Unsplash/Pixabay

X X Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos X 2 | 7 Açúcar ou mel (a partir dos dois anos de idade) A Anvisa recomenda o consumo de mel por crianças a partir dos dois anos de idade por causa do alto risco de botulismo. O consumo de açúcar tem a mesma recomendação, mas por outro motivo. De acordo com especialistas, o produto pode comprometer o paladar infantil, promover a obesidade e ocasionar doenças como diabete.

Foto: Pixabay

X X Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos X 3 | 7 Balas, pirulitos e doces em geral Por conter alto teor de açúcar refinado, os doces industrializados são inapropriados para a criança. “O maior problema não é a criança comer um ou outro doce durante as festinhas. Mas a frequência que esse consumo acontece”, enfatiza a endocrinologista Lívia Marcela.

Foto: Pixabay

X X Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos X 4 | 7 Bolachas recheadas As bolachinhas são os itens mais práticos na hora de montar a lancheira das crianças, mas são totalmente inadequadas por causa da altíssima concentração de açúcar. O ideal é substituir o alimento por versões orgânicas ou até mesmo biscoitos que podem ser feitos em casa mesmo.

Foto: Pixabay

X X Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos X 5 | 7 Chocolate ao leite Esta versão do chocolate é a que tem a maior concentração de açúcar e é a preferida dos pequeninos. Neste caso, o ideal é não oferecer nem um pedacinho, pois é experimentando que se cria o hábito de consumir.

Foto: Pixabay

X X Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos X 6 | 7 Suco ou néctar industrializado O suco, feito 100% de fruta natural e com a quantidade máxima de açúcar adicional de 10% (que já é altíssimo para crianças), pode ser confundido com o néctar de fruta, uma versão muito mais danosa para o consumidor, já que pode conter aditivos como corantes, conservantes e adoçantes. O ideal: não ofereça esse tipo de produto para crianças pequenas. Prefira suco caseiro.

Foto: Pixabay

X X Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos Açúcar para criança: Saiba porque você não deve oferecer aos pequeninos X 7 | 7 Refrigerante Um copo de refrigerante tem o equivalente a sete colheres de açúcar. Você teria coragem de ingerir essa quantidade de açúcar de uma vez com a colher? Pois é, para a criança, isso também não seria bom.

Foto: Pixabay

Quais são as consequências do açúcar na saúde infantil?

Um dos primeiros efeitos quando os pais introduzem o açúcar na vida dos pequeninos é em relação ao paladar. Acostumada ao gosto do leite materno ou fórmula, ou dos alimentos in natura preparados com poucos temperos, o açúcar parece uma ‘bomba de sabor’. E isso pode comprometer as escolhas saudáveis, ou não, que ela fizer no futuro.

Ao oferecer o açúcar, a criança pode rejeitar outros sabores. “Em geral, existe uma recomendação de iniciar os doces depois dos dois anos. Assim, o paladar já estará mais formado e a criança consegue diferenciar os gostos e não aceitar apenas o doce”, diz Lívia Marcela.

O açúcar adicionado, ou seja, aquele que a gente usa para adoçar alimentos ou bebidas, tem efeito prejudicial para os pequeninos, como esclarece Luciana Sarmento: “Uma associação entre ingestão de açúcar e distúrbios metabólicos como obesidade, dislipidemias, aumento da pressão arterial, diabetes mellitus. Alguns tipos de câncer podem estar associados ao excesso do uso de açúcar assim como distúrbios cognitivos e cáries”.

A endocrinologista Lívia Marcela aponta a obesidade como um dos principais problemas. “Dados recentes apontam que mais de 30% das nossas crianças de cinco a nove anos sofrem com excesso de peso. Açúcar adicionado é o açúcar que colocamos a mais em alimentos. Esse seria o maior problema. A obesidade tem um elo muito grande com o açúcar adicionado”, ressalta.

Como fazer escolhas mais saudáveis para as crianças?

Para crianças acima de dois anos, se optar por utilizar o produto, prefira as versões mais nutritivas, como mel, açúcar mascavo, de coco, demerara, orgânico ou melado.

A adição de fibras também diminui a absorção do açúcar. “Recomenda-se o consumo de alimentos ricos em fibra solúvel como as cascas das frutas, grãos integrais, brócolis, a aveia, chia. Este tipo de fibra ajuda a desacelerar o processo de absorção de açúcares, regulando assim os níveis de glicose no sangue”, aconselha a nutricionista Luciana Sarmento.

Uma outra dica importante é incentivar o consumo de frutas inteiras e orientar as crianças sobre os benefícios da fruta, rica em fibras em comparação ao suco.

Na opinião da endocrinologista Lívia Marcela, as festas infantis não são as vilãs da história. “O maior problema não é a criança comer um ou outro doce durante as festinhas. Mas a frequência que esse consumo acontece. Então, deixar fácil acesso a doces, balas e bolachas não é recomendado. Uma regra muito simples porém que gera um efeito muito bom no dia a dia é: desembrulhe menos. Procure comidas o mais natural possível, um bom exemplo são as frutas”, lembra.

Uma outra observação é em relação aos iogurtes. Muitos deles têm uma alta concentração de açúcar. Então, aqui também vale a recomendação: quanto mais natural melhor. Para que os pais consigam fazer essas escolhas, é necessário se programar para ter sempre frutas e verduras em casa.