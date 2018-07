Ação da Unicef desafia pessoas a ajudarem crianças por meio da atividade física

Foto: Reprodução/Unicef

Para entrar no clima olímpico, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou recentemente a plataforma 'Team Unicef - Mova-se pelas Crianças', para alertar para os direitos das crianças e, ao mesmo tempo, incentivar a atividade física.

Ao se cadastrar na plataforma, o usuário é convidado a correr ou caminha cinco quilômetros, que não precisam ser percorridos de uma só vez, ao ar livre, para desbloquaer uma doação de 5 reais para o Unicef vinda de empresas parceiras da fundação. A corrida deve ser feita até 18 de setembro.

Funciona assim: na hora do cadastro, a pessoa sincroniza o site do Team Unicef com algum aplicativo de atividades físicas já disponíveis nas lojas do Android e da Apple. Depois, o usuário pode continuar realizando outras tarefas, como responder a um quiz sobre direitos das crianças e adolescentes e baixar o app Proteja Brasil, que facilita o processo de denúncia de violações de direitos desse grupo.

Assim, é possível acumular pontos e concorrer a brindes como camisetas e uma viagem para a Amazônia para conhecer melhor os trabalhos da fundação no Brasil.

A iniciativa tem o apoio de Lázaro Ramos e de Luciano Huck, que atuam juntos no vídeo de lançamento e desafiam o público a participar. Renato Aragão, embaixador do Unicef no Brasil, e sua filha a atriz Livian Aragão também participam da ação.

A campanha quer alcançar os mais de 7,5 milhões de usuários de aplicativos de atividade física e estimular as pessoas a praticar esporte. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013, 45,9% dos brasileiros com 15 anos ou mais eram sedentários.

Assista ao vídeo da ação abaixo: