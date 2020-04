Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira

Estima-se que visão é responsável por 85% das informações processadas no cérebro. Foto: Unsplash/@marina_mv88

A visão tem grande importância nas interações sociais e estima-se que 85% da nossa comunicação com o mundo se dê por meio dos olhos. Mas existem doenças oculares que podem alterar nossa capacidade de enxergar, desde erros de refração mais comuns, como miopia e astigmatismo, até enfermidades que podem levar à cegueira, como catarata e glaucoma.

Para alertar a população sobre esses riscos e promover a saúde dos olhos, foi criado em 2016 a campanha Abril Marrom, porque é o mês em que se comemora o Dia Nacional do Braille. O objetivo é conscientizar sobre diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação das doenças que afetam a visão.

De acordo com o documento As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2019, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a estimativa é de que o Brasil tenha mais de 1,5 milhão de pessoas cegas. O levantamento considera como cegas não apenas quem apresenta incapacidade total para ver, mas também pessoas nas quais o prejuízo ocular tem níveis incapacitantes para o exercício de tarefas rotineiras, embora possuam certos graus de visão, como é o caso da vista cansada.

Outro dado que chama atenção é que cerca de 75% de todos os casos de cegueira no mundo poderiam ser evitados ou curados. É também com base nisso que a campanha Abril Marrom coloca em evidência a importância de cuidar dos olhos.

Doenças que podem levar à cegueira

Entre as enfermidades oculares que podem levar à perda de visão estão a catarata, condição comum que ocorre com o envelhecimento, o glaucoma, caracterizado pelo aumento da pressão ocular com lesão ao nervo óptico, e retinopatia diabética, complicação decorrente do excesso de glicose no sangue devido à diabete, que danifica os vasos sanguíneos dentro da retina.

"Uma vez detectadas precocemente, tais condições podem ser tratadas em fases iniciais, evitando perdas irreversíveis da visão", diz o oftalmologista Renan Ferreira Oliveira, especialista em catarata e cirurgia refrativa do Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem. O médico afirma que o risco de cegueira cresce em função da idade. "Chega a ser de 15 a 30 vezes maior em pessoas com mais de 80 anos do que na população com até 40 anos de idade."

Entenda algumas doenças oculares que podem levar à cegueira:

Catarata: ocorre devido ao envelhecimento do cristalino, uma lente natural do olho, que começar a partir dos 40 anos. Com o passar do tempo, ele fica mais fino, perde elasticidade e compromete o foco. Essa mudança torna a membrana opaca, formando uma espécie de mancha esbranquiçada no olho. Esse problema é responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo, segundo o Ministério da Saúde, e pode ser revertido com cirurgia.

Glaucoma: um aumento da pressão dentro do olho pode causar lesão do nervo óptico e levar à perda progressiva do campo visual. Geralmente, não há sintomas iniciais, porque o prejuízo ocorre aos poucos e afeta primeiro a visão periférica. A doença também está relacionada ao envelhecimento e o tratamento inclui colírios para diminuir a pressão intraocular e evitar a perda total de visão, mas não há cura dos sintomas.

Ver Galeria 4 4 imagens







Cuidados com os olhos na praia X X Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira X 1 | 4 Proteção solar Enquanto estiver exposto ao sol, é recomendado usar óculos escuros. Eles têm que ser de boa qualidade e ter proteção ultravioleta, reforça o médico. Em horários de radiação mais branda, usar ou não os óculos é mais uma questão de conforto. Bordon afirma que cada pessoa deve respeitar a sensibilidade de seus olhos.

Foto: Pixabay

X X Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira X 2 | 4 Conjuntivites A primeira recomendação é procurar um médico se os olhos ficarem muito irritados. No entanto, a vermelhidão leve e comum após um banho de mar ou piscina pode ser aliviada com um tipo de colírio não medicamentoso, explica Bordon. “Em primeiro lugar, não recomendamos a automedicação. Mas aqueles colírios conhecidos como lágrimas artificiais - não o soro fisiológico - podem ser utilizados para aliviar os sintomas.” Se o incômodo persistir ou quando houver secreção, é preciso procurar um oftalmologista. “Podemos identificar o tipo de conjuntivite e tratá-la corretamente. A bacteriana, por exemplo, causa muitos danos à visão”, alerta o profissional.

Foto: Pixabay

X X Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira X 3 | 4 Lentes de contato Quem usa lentes provavelmente já ouviu dizer que elas devem ficar longe da água. A contaminação das lentes de contato é perigosa e, na piscina e no mar, o risco aumenta. “Há alguns microorganismos que podem causar até úlceras de córnea”, diz Bordon. No entanto, ninguém precisa ficar sem enxergar direito ao entrar na piscina ou no mar: é só não abrir os olhos quando mergulhar e lembrar de higienizar bem as lentes todos os dias, com os produtos indicados por seu oftalmologista. Nada de soluções caseiras, reforça o médico.

Foto: Pixabay

X X Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira Abril Marrom alerta para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira X 4 | 4 Contaminação Levar as mãos aos olhos é um grande erro que cometemos no dia a dia, mas que se agrava na praia. “O ambiente é mais contaminado por animais, sujeira, detritos que as pessoas jogam”, lembra o especialista. Portanto, lavar as mãos constantemente também é um benefício aos olhos. Outro motivo de alerta é a areia. Se ela entrar nos olhos, não tente tirar com as mãos. É preciso lavá-los bem com água filtrada ou mineral – não do mar.

Foto: Pixabay

Retinopatia diabética: os níveis descontrolados de glicemia em quem tem diabete provocam alteração na rede vascular da retina, camada localizada no fundo do globo ocular, e compromete a função de reconhecer e interpretar imagens. A visão embaçada pode ser um dos primeiros sinais e a melhor forma de preveni-la é fazer exames regulares. Além disso, segundo a Sociedade Brasileira de Diabete, pessoas com diabete têm 40% mais chance de desenvolver glaucoma e 60% de desenvolver a catarata.

Degeneração macular relacionada à idade: reduzida à sigla DMRI, é uma das principais causas de cegueira no mundo e atinge pessoas acima de 55 anos. Ela também afeta a retina, mas na parte central, e pode ocorrer de duas formas: inicial e branda, quando o paciente percebe diminuição de contraste e dificuldade para ler e escrever; e avançada, quando as imagens ficam mais embaçadas. Segundo o Ministério da Saúde, é indicada a mudança de hábitos, como não fumar, se proteger do sol e manter uma dieta balanceada com complementação vitamínica.

Prevenção de doenças oculares

Como a maioria das causas de cegueira podem ser evitadas, é recomendável que as pessoas se consultem com um oftalmologista regularmente, ao menos uma vez por ano. Caso haja histórico familiar de doença ocular ou já tenha algum problema, recomenda-se a consulta a cada seis meses.

Além disso, manter hábitos saudáveis e evitar exposição prolongada às telas podem colaborar. A seguir, a oftalmologista Alessia Braz, especialista em cirurgia refrativa e catarata, médica parceira da ZEISS, dá algumas dicas para prevenir problemas oculares.

Alimentação: consumir alimentos como cenouras, folhas verdes, ovos, frutas vermelhas e cítricas e peixes ajuda a evitar problemas na visão. Para se beneficiar, mantenha uma alimentação balanceada e adequada à sua rotina, incluindo alguns desses alimentos nas refeições e nos lanches.

Exposição à luz: a constante exposição à luz azul violeta (emitida por TVs, celulares, computadores, tablets e por lâmpadas de LED) pode causar danos irreversíveis aos olhos. Por isso, é importante fazer pausas a cada 30 minutos de exposição. Para isso, cubra os olhos com as mãos (em formato de concha e sem apertar) e permaneça assim, com os olhos fechados, por cerca de um minuto.

Controle da diabete: o descontrole da diabete pode causar bloqueio e rompimento do vaso sanguíneo dos olhos, que se não tratada pode causar cegueira. Assim, é muito importante fazer o controle periódico da glicemia e seguir as orientações médicas para evitar danos à visão.

A exposição solar frequente pode prejudicar a saúde dos olhos, por isso recomenda-se o uso de óculos com proteção UV. Foto: Unsplash/@victo

Exposição ao sol: a exposição solar de forma intensa e prolongada pode causar cegueira; por isso, é fundamental que as lentes dos óculos (solares e de grau) tenham proteção contra os raios UV.

Dormir bem: o sono inadequado pode contribuir para a fadiga ocular, causando irritação nos olhos, dificuldade para focalizar, secura ou lágrimas excessivas, visão turva e sensibilidade à luz. Para evitar esses problemas, procure dormir no mínimo sete horas contínuas e em ambiente com nenhuma ou baixa luminosidade todas as noites.