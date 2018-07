A maioria das queimaduras pode ser evitada. Você sabia?

Cuidados com as crianças para evitar queimaduras em casa Foto:

Este ano, devido à Copa do Mundo aqui no Brasil, muitas escolas anteciparam as férias. Com as crianças mais tempo em casa, a alegria e a diversão aumentam, mas também aumenta a preocupação com os acidentes domésticos. Entre os mais frequentes estão as queimaduras.

Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, cerca de um milhão de pessoas por ano sofrem com esse problema, sendo que 80% dos casos poderiam ser evitados com medidas muito simples. Para Luiz Philipe Molina, cirurgião plástico especializado em queimaduras do Hospital 9 de Julho, é importante que os pais fiquem atentos para os riscos dentro de casa. “Na cozinha é importante, deixar os cabos das panelas voltados para trás, assim como manter atenção redobrada ao usar o forno”.

Outra recomendação do especialista é deixar caixas de fósforos ou isqueiros completamente fora do alcance dos pequenos, assim como álcool. “O álcool líquido é um dos grandes vilões dos acidentes, inclusive na hora do churrasco, porque ao acender o fogo, a chama pode 'seguir' o caminho inverso e atingir o corpo de quem utilizou o produto, por isso a recomendação é usar sempre o álcool gel”, alerta o médico.

Caso o acidente e a queimadura ocorram é importante encaminhar a vítima imediatamente para um atendimento de emergência. Nunca cubra o ferimento ou coloque outros produtos como borra de café, pasta de dentes e outras crendices que só pioram o problema. “O socorro rápido e especializado é fundamental para minimizar futuras sequelas e evitar o risco de infecções, já que o corpo fica muito fragilizado pelos ferimentos”, alerta Molina.