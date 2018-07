A água como recurso para reabilitação

Uma das maneiras mais eficientes de tratar lesões musculares é através da reabilitação na água. É o que explica Beny Schmidt, chefe do laboratório de Patologia Neuromuscular da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. De acordo com ele, o tratamento na água possibilita movimentos que não poderiam ser realizados no solo, além de também trabalhar com resistência, sendo uma alternativa para o ganho de massa muscular.

Em entrevista ao programa Rota Saudável da Rádio Estadão, o médico declarou que qualquer atividade praticada na água, desde que bem orientada, é interessante para que haja recuperação. “A água estimula a qualidade de vida”, disse. Isso vale para os casos de deep running, modalidade em que os praticantes realizam movimentos de corrida dentro da piscina, e também em caminhadas na beira da praia ou em uma piscina rasa.

É importante, porém, saber diferenciar a hidromassagem do trabalho fisioterápico realizado sob a água - a hidrocinesioterapia. Segundo o doutor, enquanto a hidromassagem pode ser utilizada de maneira lúdica, para conforto, bem-estar e relaxamento, a hidrocinesioterapia está relacionada, necessariamente, ao tratamento de uma patologia, e deve ser feita com o acompanhamento de um profissional especializado em fisioterapia muscular. "A ciência da reabilitação tem mais sucesso quando o reabilitador conhece tudo o que é possível fazer em termos de hidrocinesioterapia, a principal arma que temos no ato de se reabilitar”, completou.

A hidrocinesioterapia já é utilizada para tratar atletas de alta performance, e o departamento da Unifesp tem participação importante na bem evoluída medicina esportiva do Brasil. “Eu estou acostumado a liberar jogadores mais famosos de futebol para a prática esportiva”, comenta Schmidt. Ele ainda explica que, no caso de atividades de alto rendimento, é interessante usar a água para conferir mais capacidade aeróbica e resistência aos atletas.