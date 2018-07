7 'desculpas' de homens para não usar camisinha - e que não colam

. Foto: Pixabay

Quem, na hora H, nunca ouviu do cara alguma desculpa esfarrapada para não usar camisinha? Infelizmente, isso ainda acontece bastante e é importante lembrar que nenhuma justificativa vale o risco de contrair doenças ou ter uma gravidez indesejada.

No Dia Mundial de Luta Contra a Aids, 1º de dezembro, a plataforma AdoteUmCara criou a campanha 'Pílula não é camisinha', com o objetivo de conscientizar as pessoas de que o anticoncepcional pode prevenir a gravidez, mas não doenças sexualmente transmissíveis.

Veja algumas das desculpas (péssimas) mais comuns que homens usam para tentar convencer suas parceiras ou seus parceiros a fugirem da camisinha:

1. Eu não tenho aqui!

Primeiro, difícil acreditar nisso. O que tem de mais comum que as pessoas que fazem sexo casual andarem com preservativo por ai? Além do mais, se ele não tem, vocês podem usar aquele que você deixou na sua bolsa. Se nenhum dos dois tiver, fica para outra hora.

2. É muito grande, não cabe

Amigo... Temos certeza que cabe, independente do tamanho.

3. É ruim, não dá para sentir nada

Inventaram a versão mais fina para quê?

4. Mas você toma pílula

Pílula não é camisinha! Anticoncepcional é para não engravidar, mas não previne contra DSTs

5. Eu faço exames regularmente, não tenho nada!

E por acaso você trouxe os exames com você para eu dar uma olhadinha?

6. Você não confia em mim?

Eu confio nessa camisinha.

7. Sou alérgico

Então, que comprasse uma camisinha sem látex. Vai ficar na vontade.