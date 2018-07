6 dicas eficientes e seguras para seguir na dieta de verão

Se não quiser encher o prato de alimentos carregados de carboidratos – que, em excesso, também boicotam a dieta –, inclua sempre generosas porções de fontes de proteínas de baixo valor calórico nas suas refeições, como peixe e aves. Além de gerar saciedade, esses alimentos ajudam no bom funcionamento do intestino. Assim como as fontes de fibras, caso de frutas e vegetais.

Foto: Reprodução/Pixabay