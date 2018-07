O que o yoga propõe para ter mais consciência

Quem Faz

Paulista de Penápolis, Cristovão de Oliveira, 51 anos, se dedica, há mais de 35, ao estudo e à prática do ayurveda, tradicional sistema de saúde praticado na Índia há milênios, e também à difusão e ao ensino do ashtanga vinyasa yoga, do qual foi um dos precursores no Brasil. Em meados dos anos 90 viajou pela Índia e pelo Nepal, durante pouco mais de um ano. Nessa jornada, aperfeiçoou-se em um tipo de massagem ayurvédica com fins terapêuticos. Desde então, dedica-se ao atendimento de pessoas utilizando essa técnica, além de dar aulas de yoga e cursos específicos no Ashram Cantareira, seu espaço, no alto da serra da Cantareira, onde vive com a família, pertinho de São Paulo