Uma boa conversa anima a alma, nos alegra o coração e enriquece a mente. Quem não gosta de um bom papo? Como diz no interior, uma boa prosa?

Para os mais velhos, conversar, trocar ideias ou mesmo comentar notícias são formas de se conectar com as outras pessoas. “Estar antenados” na linguagem atual.

Uma senhora de 78 anos, saudável e que mora com os dois filhos sempre espera o horário do jantar para comentar as notícias do dia. Parece que ela lê todos os portais de notícias da internet, acompanha o noticiário no rádio e, além disso, ainda assiste a todos os telejornais de tão informada que é.

Lembro-me de uma outra senhora, um pouco mais velha – de 82 anos – que surpreendeu a todos da família ao anunciar que iria fazer terapia. A intenção dela não era necessariamente fazer uma análise, mas ter com quem conversar.

O seu marido havia falecido há pouco tempo – ela ficou mais de 40 anos casada – e o que ela precisava era apenas de um lugar e um alguém para ouvir suas histórias.

Muitas vezes consigo identificar esta necessidade em meus pacientes. Muitos vão ao meu consultório, não porque estão com alguma queixa, mas porque necessitam dizer a alguém o que sentem, o que pensam e até contar histórias do cotidiano que muitos da família não têm tempo e nem paciência para ouvir. Conversar, apenas conversar;

Depois da aposentadoria muitas pessoas acabam se isolando em casa sem fazer uma atividade e nem participar de um grupo social, o que as impedem de compartilhar ideias, trocar experiências e, enfim, conversar.

Mas isso pode ser revertido. Entre em um grupo ou clube, pode ser da leitura, de dança, de uma religião, da comunidade, da academia ou mesmo um projeto social. Isso fará com que você tenha uma vida social ativa e, de quebra, pode te render uma boa prosa.

Josh Billings disse certa vez que a “solidão é um lugar bom para visitar vez ou outra, mas ruim de adotar como morada”. Não viva sozinho. Compartilhe para viver mais e melhor.