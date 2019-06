Hoje quero fazer um desafio a você. Quando começamos o Programa do Centro de Longevidade no Hospital 9 de Julho nosso lema principal era: mais do que acrescentar anos à vida, é preciso acrescentar vida aos anos. Mas como isso é possível?

Acrescentar vida aos anos significa trazer à nossa rotina qualidade aos nossos hábitos e fazer coisas que realmente nos fazem felizes. Aí muitos me perguntam: Doutor, como ter qualidade de vida aos 70, 80 anos? Sei que, talvez, não seja assim tão fácil. Mas é possível.

O primeiro passo sempre é começar. Vou te ajudar com algumas dicas:

Esporte e Movimento – Participe dos grupos de caminhada, de exercícios nos clubes, mexa-se!

Alegria e Sentido de vida – É preciso reencontrar o equilíbrio emocional e perceber que há sentido para a vida mesmo após o fim da idade economicamente produtiva. Uma boa dica é fazer algo voluntariamente, isso aquece a alma e traz um novo sentido para a vida.

Check-up – Vá uma vez ao ano, pelo menos, ao cardiologista, ginecologista ou urologista para avaliar como anda a sua saúde.

Autoconhecimento – Faça uma autoavaliação do que você realmente gostaria de fazer ao longo da vida e não fez. É como uma reconfiguração do pensamento e do corpo, já que pessoas enxergam a velhice como o fim da linha, como se não fossem mais importantes para a sociedade, o que não é verdade – sempre há muito a ser feito por si mesmo e pelos outros.

Ria mais. Ria de si mesmo. Procure ajuda, seja solidário e busque ficar sempre com a vida social ativa com amigos, parentes e familiares.

Observe o que coloca no prato – ter uma alimentação mais equilibrada vai, com o tempo, trazendo benefícios para o organismo e, também para a mente. Não esqueça de beber 2 litros de água por dia. Se não gosta de água pura, acrescente limão, hortelã ou outra fruta. Você vai tomar muito mais água do que antes.

Viaje mais – Às vezes um problema de mobilidade, ou falta de recurso financeiro impedem que as pessoas saiam mais de casa. Mas quebre essa barreira. Se tem dificuldade para andar, peça ajuda, use uma bengala e faça viagens, mesmo curtas. Conhecer novos lugares renova nossos pensamentos e traz muito mais prazer.

Então, vamos acrescentar vida aos anos? Viva mais e melhor.