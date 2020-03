Na semana passada participei de uma palestra muito interessante “Mundo por Terra”. O palestrante – Roy Rudnick – e sua esposa deram duas voltas ao mundo dentro de um Jipe. A primeira viagem durou mais de 1000 dias e foram visitados 60 países e, a segunda, 900 dias e 50 países .

Na apresentação tópicos como sonho, desprendimento, planejamento e diversão mostraram que as viagens foram mesmo incríveis. Ao final da palestra, gentilmente, cada participante ganhou um exemplar do primeiro livro.

Ao folhear as primeiras páginas me deparei com uma situação intrigante: Roy conversando com um amigo diz que pretende – em 10 anos – fazer uma viagem de volta ao mundo em um carro. O amigo, experiente em viagens, o aconselha a fazer o mais rápido possível, sem demora.

Esta passagem do livro me fez refletir sobre a nossa vida e o quanto protelamos nossos sonhos para quando nos formar, quando casar, quando nossos filhos crescerem ou quando aposentarmos.

Não estou aqui sugerindo que você largue tudo e vá viver por dois anos em um Jipe. Mas por que não? Se você tem saúde, já completou sua carreira, os filhos estão grandes e com suas vidas próprias, por que não?

Se você pensa em fazer aquela viagem que tanto almejou por toda a vida, mas que a correria e as atividades diárias o impediram, essa é a hora. Vá agora.

Aquele curso interrompido por uma gravidez, um casamento ou até mesmo uma mudança. Faça-o agora. Aquele livro pensado na adolescência, escreva agora. Aqui vale até aquela mudança de hábitos para prolongar a vida que tanto procrastinou. Mude agora.

Se Roy e sua esposa não tivessem ouvido o amigo experiente, não teriam tantas histórias para contar. E você, tem boas histórias para contar? Tenho certeza que sim. Mas se ainda acredita que tem fôlego e vontade para criar novas: vá em frente e depois conta para nós? Viva mais e melhor.