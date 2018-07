Mário Quintana disse certa vez que o tempo é um ponto de vista. Concordo com ele, principalmente quando me deparo com histórias de superação que vou relatar a vocês.

Uma sueca de 103 anos, isso mesmo, 103 anos, ganhou um feito inédito: o título de a mais velha blogueira do mundo.

Dagny Carlsson conta com mais de 1 milhão de visitantes em sua página e a idade não a impede de ser uma militante: “Os idosos não são estúpidos como a sociedade pensa. Digo que os idosos merecem respeito”, disse a uma importante rede de TV britânica.

Além de ávida defensora dos direitos dos idosos, sua história é ainda mais inspiradora. Aprendeu a mexer no computador aos 85 anos e, de aluna, passou a instrutora e começou a dar cursos para outras pessoas. Daí a ideia do blog.

A frase que mais me chamou a atenção foi “o maior desafio do ser humano é superar o próprio medo”. Que tal seguir Dagny e vencer o medo e começar algo novo?

Use esta história eletrizante e faça algo diferente. Dance, brinque se diverta e invente uma nova atividade. Velho é quem é um dia mais velho que a gente, já disse Quintana. Viva mais e melhor.