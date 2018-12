Um novo significado para o envelhecer fez parte de uma pesquisa divulgada por este jornal na última semana. Ela mostrou que o termo “idoso” foi ressignificado. A palavra é nova, mas o conceito já estamos discutindo aqui há algum tempo.

Pela semântica, ressignificar é dar um novo sentido a algo. Ou seja, dar um novo sentido para a palavra idoso.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que hoje pessoas com mais de 60 anos são quase 15% da população e a expectativa de vida passou para 72,5 para os homens e 79,6 para as mulheres.

Com esta possibilidade de avançar ainda mais, ganhou força também chegar à melhor idade da melhor forma possível. E isso é possível. Pequenas e importantes mudanças no cotidiano dão reforço a esta afirmação: alimentação saudável, incluindo mais frutas, verduras, fibras e alimentos não industrializados; fazer exercício físico regularmente, mesmo que seja uma caminhada de 30 minutos por dia e, claro, manter uma vida social ativa, com amigos, parentes e pessoas próximas regularmente.

Parece difícil ressignificar, mas é mais simples que aprender a mexer nas redes sociais. Dar um novo sentido à melhor idade é tornar os sonhos realidade, fazer o que gosta, ajudar o próximo, começar uma atividade física lenta e gradualmente, viajar e, principalmente, viver a vida feliz sem se preocupar com a data no documento de identidade.

Nelson Rodrigues disse certa vez que a melhor coisa que os jovens podiam fazer era envelhecer.

Então para você que está na casa dos 60 ou chegando lá, ressignifique a vida para o que realmente importa. E, na maioria das vezes, o que realmente importa está aqui ao nosso lado ou dentro de nós mesmos. Veja tantos exemplos que já citamos aqui. Vamos dar um novo significado à nossa vida? Viva mais e melhor.