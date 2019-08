Em 2050, a população com mais de 60 anos deve chegar a 2 bilhões de pessoas, segundo prevê a Organização Mundial da Saúde – OMS. Este número representa um quinto da população mundial.

E, com o aumento da estimativa de vida vem um grande desafio: como você vai ser aos 90 anos?

Nesta semana, em virtude do Dia dos Pais, circulou na internet um vídeo de um senhor de 96 anos que estava diante de um tribunal nos Estados Unidos explicando ao juiz porque andou com seu carro em uma velocidade acima da permitida em uma zona escolar.

O juiz e todos que assistiram a este vídeo ficaram emocionados ao saber o motivo da infração de trânsito: levar o filho de 63 anos ao médico, para um tratamento de câncer.

Para chegar a esta idade com esta vitalidade, disposição e altruísmo a genética conta muito. No entanto, o estilo de vida com alimentação saudável, exercício físico e vida social ativa podem ser decisivos.

Meu colega Dr. Marcelo Paiva, cardiologista do Hospital 9 de Julho, sempre diz que a prática de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada podem ajudar a evitar doenças cardiovasculares, além de permitir uma maior qualidade de vida.

Talvez este senhor não tivesse escolha, pois o filho só podia contar com ele. Mas você pode fazer a sua. Comece agora mesmo a colorir mais seu prato, com legumes, verduras e proteínas saudáveis; faça aquele exercício tão prometido há anos e continue, continue a ter uma vida social ativa. Viva mais e melhor