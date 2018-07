Para quem mora em São Paulo não é difícil perceber que a umidade relativa do ar está extremamente baixa e tempo seco. Basta sentir. Os olhos, mãos, nariz e pele ficam ressecados. A cabeça fica pesada, algumas pessoas ficam com tosse e com dificuldade de respirar e, outras, a coriza não cessa.

Nesta época de inverno em que a chuva é escassa e a poluição intensa é impossível o corpo não sentir. Para as crianças e para os idosos os cuidados devem ser ainda mais redobrados, pois estão mais suscetíveis a doenças.

Veja algumas dicas para tentar diminuir os efeitos do tempo seco:

Tome bastante água

Evite fazer exercícios físicos entre as 10h e 17h;

Deixe um recipiente com água ou um pano molhado no quarto antes de dormir;

Lave as narinas com soro fisiológico e/ou faça inalações com o mesmo produto;

Evite frequentar lugares fechados em que haja grande concentração de pessoas, como shoppings-centers, supermercados e cinemas.

Use cremes para minimizar os efeitos do tempo seco na pele.

Não tome medicamentos por conta própria. Se estiver se sentindo mal, procure imediatamente um serviço médico.

Mantenha uma alimentação saudável , longe de frituras, gordura industrializada e comidas pesadas.

Abra todos os dias as janelas da casa para arejar o ambiente e troque as roupas de cama com mais frequência;

Siga estas dicas para tentar respirar melhor e viva mais e melhor.