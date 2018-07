Hoje minha convidada é a Cleide Lopes Azevedo, psicóloga com especialização em neuropsicologia do Centro de Longevidade do Hospital 9 de Julho, responsável pela Oficina da Memória.

Nos tempos de hoje não é raro ouvirmos que alguém está estressado. O estresse é uma defesa natural do organismo. Isso mesmo. Defesa. Ele nos defende de agressões de origens diversas. O estresse pode ser insidioso se instalando e progredindo devagar ou após um evento marcante na vida das pessoas.

Mas como tudo na vida, quando ele é demais pode provocar prejuízos e, o que poucos sabem, doenças.

Veja alguns exemplos do que o estresse exagerado pode causar:

queda do sistema imunológico,

alterações do sistema endócrino ,

, doença cardiovascular ,

, aumento da pressão arterial,

doenças de pele,

alterações do comportamento,

interfere nos relacionamentos profissionais, sociais, acadêmicos e familiares,

prejudica a qualidade de vida ,

, favorece o uso de bebidas alcoólicas e drogas

pode levar a pessoa a ter prejuízo pela automedicação, etc.

Felizmente, o ser humano tem capacidade para criar estratégias para conviver com o estresse. Se adaptando à situação, quando necessário, e protegendo o organismo destes males. Claro que a forma com que as pessoas enfrentam as situações que geram o estresse é muito particular. Depende de cada indivíduo. É preciso levar em consideração a personalidade, a história de vida, os valores individuais, cultura, genética etc.

Mas algumas dicas podem te ajudar a enfrentar o estresse ou uma situação estressante: praticar um hobby, por exemplo, fazer atividade física regular, ter momentos de lazer e sono e, claro, ter uma vida social ativa. Vamos vencer o estresse? Viva mais e melhor.