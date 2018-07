Neste final de semana São Paulo sediou o badalado show da banda inglesa Rolling Stones. E, independente do gosto musical, os integrantes demonstram a todos – fãs ou não – uma vitalidade de dar inveja. Levando em conta que Mick, Keith, Ron e Charlie têm mais de 70 anos, isso é algo fora do comum.

O vocalista, Mick Jagger, é o que chama mais atenção por sua performance nada convencional, dançando, pulando e correndo no palco freneticamente durante todo o show que, neste sábado, teve duração de 2 horas e meia.

Certa vez, perguntaram a Jagger qual era o seu segredo. Entre tantas receitas deixou claro que corre mais de 10 quilômetros todos os dias e ainda faz natação, ciclismo, kickboxing, ioga, pilates e balé. Ufa! Praticamente um incansável, certo ? Sua alimentação também é balanceada e, pasme, inclui arroz e feijão.

Além dos exercícios físicos e da alimentação saudável – que já discutimos aqui em que deve ser seguida por todos – há um elemento fundamental para tanta vitalidade: ter alegria e satisfação no que faz. A música I can´t get no satisfation, “eu não posso não ter satisfação” pode e deve ser um exemplo a ser seguido.

A própria ciência já mostrou que fazer o que gosta fortalece a imunidade do organismo, libera hormônios da felicidade, reduz o cortisol (hormônio do estresse) e protege o coração. Então, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de ver a banda pessoalmente, pense em quanto eles gostam realmente do que fazem, pois estão nesta jornada há 54 anos.

Minha recomendação é que você faça algo de que realmente gosta, pode ser dança, canto, leitura ou simplesmente papear com os amigos. Viva mais e melhor.