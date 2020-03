O novo coronavírus já chegou ao Brasil. Não é motivo para pânico, mas para atenção. E como a mídia incessantemente já noticiou trata-se de uma doença infecciosa que merece cuidados, por ser altamente contagiosa.

Sem provocar pânico e nem muito alarde, as doenças infecciosas assim como o novo coronavírus são oportunistas, ou seja, as maiores vítimas sempre acabam sendo as pessoas que estão com uma saúde mais debilitada. E os idosos estão incluídos neste grupo.

No entanto, separei algumas recomendações que para quem já acompanha nosso blog não são novidades.

– Lave sempre as mãos com água e sabão e sempre esfregando a palma, o dorso, entre os dedos e o punho. Se estiver na rua leve sempre seu álcool em gel;

– Mantenha sua casa sempre arejada e, se tiver sol, deixe-o entrar;

– Ao tossir ou espirrar cubra a boca com o cotovelo dobrado ou utilize lenços de papel descartáveis;

– Beba bastante água. Aqui vale aquela regra de que, mesmo que não goste de água, tome um copo grande quando for tomar o remédio, faça água saborizada com frutas da estação ou ervas;

– A alimentação saudável é fundamental para manter uma boa saúde. Por isso, não descuide de um dos pilares da nossa tríade da longevidade ( alimentação, exercício e vida social). Coma verduras, legumes e frutas diariamente.

– Exercícios físicos são necessários. Aproveite este momento de incertezas quanto ao novo coronavírus e vá caminhar no parque ou ao ar livre. Se estiver inseguro de sair, faça os exercícios em casa;

– Evite locais com grande aglomeração de pessoas ou fechados sem ventilação. Shoppings, metrôs, ônibus, shows. Se precisar sair, escolha horários de menor pico, quando tem menos gente circulando. Mas não deixe sua vida social de lado. Que tal convidar aquele grupo para um almoço ou café da tarde em sua casa?

– Se estiver gripado ou com resfriado. Nada de pânico. Fique atento aos sinais. Se tiver muita coriza, febre, tosse e dor pelo corpo ou dificuldade para respirar procure orientação médica. Mas lembre-se que o coronavírus veio ao Brasil importado, ou seja, alguém o trouxe de outro país. Por isso, fique alerta se você entrou em contato com alguém que visitou algum dos locais com casos confirmados.

– Mantenha-se alegre e siga sua rotina normalmente. Assim passaremos por esta epidemia sem grandes sobressaltos. Viva mais e melhor.