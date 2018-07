Dona Rosa é uma mulher bastante ativa. No auge dos seus 82 anos, cuida da casa com o primor de quem ainda ostenta o vigor dos 40 anos e, ainda por cima, cuida da roupa e da comida do seu companheiro – também com 82 anos – e de sua neta, que veio recentemente morar com os avós.

A idade não a impede de subir e descer as escadas por, pelo menos, 15 vezes ao dia e lavar a cozinha com água e sabão e aspirar a casa praticamente todos os dias. Esta semana, a casa de Dona Rosa está suja e sem vida. É que ela caiu no quintal, quebrou a perna e está – desde domingo – internada no hospital.

Dona Rosa está dentro da estatística que mostra que 1 em cada 3 idosos com mais de 65 anos cai a cada ano. É verdade dizer que, com a idade, o risco de sofrer uma queda aumenta.

Por que os idosos caem mais?

A queda pode ter muitas causas. Visão, audição e reflexos ficam mais frágeis com a idade. Doenças como as cardíacas, o diabetes, problemas de tireóide, nervos, pés ou vasos sanguíneos podem afetar o equilíbrio. Quem faz uso de medicamentos que têm como efeito colateral sensação de tontura ou sono, também está mais suscetível a ter uma queda.

É possível evitar a queda?

Sim, é possível. Algumas dicas podem reduzir o risco de queda. Veja alguns:

Faça exercícios regulares . Sei que às vezes pareço repetitivo, mas a atividade física regular melhora os músculos e os torna mais fortes, ajuda a manter articulações, tendões e ligamentos flexíveis e ainda podem diminuir a perda óssea.

. Sei que às vezes pareço repetitivo, mas a atividade física regular melhora os músculos e os torna mais fortes, ajuda a manter articulações, tendões e ligamentos flexíveis e ainda podem diminuir a perda óssea. Mudanças na visão e na audição podem fazer uma pessoa cair. Visite seu médico para adequar os seus óculos e, se preciso for, utilizar um aparelho auditivo.

podem fazer uma pessoa cair. Visite seu médico para adequar os seus óculos e, se preciso for, utilizar um aparelho auditivo. Efeitos colaterais de medicamentos . Se um medicamento o deixa sonolento ou tonto, informe ao seu médico.

. Se um medicamento o deixa sonolento ou tonto, informe ao seu médico. Durma o suficiente, pois o sono aumenta o risco de queda.

aumenta o risco de queda. Cuidado ao se levantar da cama ou do sofá. A dica é levantar lentamente, pois ao levantar muito rápido a pressão arterial pode cair, provocando queda.

Use sapatos adequados . Dê preferência aos calçados com solas de borrada e antiderrapantes, de salto baixo e confortáveis. Nunca ande descalço ou de chinelos em pisos molhados e não suba escadas ou ande em pisos com meias ou com sapatos e chinelos com solas lisas.

. Dê preferência aos calçados com solas de borrada e antiderrapantes, de salto baixo e confortáveis. Nunca ande descalço ou de chinelos em pisos molhados e não suba escadas ou ande em pisos com meias ou com sapatos e chinelos com solas lisas. Mude a iluminação da casa, caso a luz esteja muito baixa

Evite tapetes e nunca deixe objetos no caminho (como corredor) que possam leva-lo à uma queda.

Lembre-se: informe sempre o seu médico caso você tenha sofrido uma queda, mesmo que leve. Se você seguir a estas dicas pode se manter ativo, como a Dona Rosa. Viva Mais e Melhor.